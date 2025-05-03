《送院途中》成開畫票房冠軍 古天樂讚游學修轉數快有創意

游學修戲中跟前輩古天樂與潘燦良擦出火花，他接受HOY TV主播俞詠文訪問，表示拍攝沒有壓力，「因為戲中一開始都不知他們想點，同現實一樣，做好自己不用理其他，慢慢就會摸索到要執生，會被教精」。古天樂讚游學修道：「我覺得他影響我的價值觀，他轉數好快，會想到好多好得意或有違常規的創意；做創作不應墨守成規，但做事不要太急，他開始知道如何退後一步。」

拍喊戲將內心抑壓全部釋放

戲中有很多哭泣場面，古天樂稱自己經常流淚：「其實拍喊戲是做演員基本，剛巧拍這套戲前幾年疫情日子，大家都好抑壓，拍好激動喊的戲，就將那時的壓抑全部釋放出來。我現實中條頸同視網膜都有事，條頸痛了三四年，瞓不到又要食嗎啡藥先頂到，我好知道那種無力感，同戲裏面的角色都幾相似，可以說是真情流露。」戲中游學修的角色拒絕生下一代，現實中他剛好相反，「我好想生小朋友，是家庭觀念比較傳統的人，現在未去到那個階段，但好鍾意小朋友」。潘燦良表示與老婆蘇玉華已過了想生小朋友階段，那時忙工作，又沒有覺得特別需要，順其自然。對於生死課題，古天樂與游學修都覺得生命無常，要珍惜眼前人。

娛樂組