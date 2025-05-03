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娛樂

羅啟豪賣英國物業套現 豪擲1900萬在港置業

【明報專訊】羅啟豪與支嚳儀昨日到新城廣播接受訪問，預告月底為慈善活動擔任大使義唱，並捐出私人珍藏拍賣，為病童籌募善款。羅啟豪表示還會捐出親自設計的咖啡杯及香薰，聯同支嚳儀親手製作的曲奇義賣。羅啟豪沒有小朋友，但覺得見過的小朋友都喜歡他，他以笑贏取小朋友對他的興趣，相信OK；稱最近歌迷會為他搞活動，有跟小朋友互動，有小朋友攬着他的腳，好得意。

支嚳儀為兒子小學面試煩惱

支嚳儀表示6歲兒子很喜歡啟豪哥哥，她正為兒子小學面試煩惱，「每晚在家化身面試官，兒子見到我就說『支老師好！』。唔好做『豬老師』就得喇，時間過得好快，終於感覺這壓力，本地及國際學校都會試」。她稱假日也要安排親子活動，已相約周吉佩、顏志恒等到內地遊樂場聚會。

有指羅啟豪花1900萬元成為業主，他表示為人低調，從沒想過公開這件事。從小父親已教導他理財，一直很努力工作掙錢，幸運出道後公司一直有安排工作，選擇置業令自己更有動力，物業暫作投資。是否憑《中年好聲音》掙到的第一桶金置業？他表示不關事，是用賣了英國物業的錢換樓，會繼續努力工作。《中年好聲音3》被質疑內定賽果，他與支嚳儀稱每一屆都有人講，因每個參賽者都有一班粉絲，未必滿意賽果，無論做什麼都有不同聲音，覺得沒問題。

記者：林祖傑

相關字詞﹕支嚳儀 羅啟豪

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