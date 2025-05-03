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娛樂

何廣沛加入HERO明星籃球隊受重用 許家傑望與MIRROR成員較量

蘇皓兒被許家傑笑球隊吉祥物 曾因打波致手掌骨裂 休養10個月

【明報專訊】許家傑、蘇皓兒、何廣沛、羅天宇、陳安立、翟威廉及鄭衍峰等HERO明星籃球隊成員，昨日到慈雲山跟協和書院的師生比賽。許家傑表示組隊12年，好開心藉着辦School Tour跟各區學生交流。

蘇皓兒曾手掌骨裂休養10個月

許家傑笑稱蘇皓兒是隊中吉祥物，「識打籃球的女藝人5隻手指數得晒，蘇皓兒是其中一人，由不懂打波，練到獨當一面」。蘇皓兒自認朋友不多，加入HERO後多了一班好兄弟，試過聯群結隊到街場跟人切磋，因鬥波太激烈，導致她手掌骨裂，休養10個月，她笑說：「我現在變成受保護動物，不敢跟其他人打波，早前轉去踢足球，直至今次才復出籃球場，我決定讓其他HERO隊友搶分，我壓後落場。」

許家傑笑言為令HERO隊保持年輕，不停招攬年輕藝人加入，何廣沛就是隊中新丁。何廣沛笑言在加入球隊後受重用：「我射少兩球，大家都不滿意，想我進攻多一點！他們知我偶像是日本漫畫《男兒當入樽》的中心人物櫻木花道，很喜歡搶籃板，經常催谷我做進攻手。」他表示為了搵食，有時會缺席球賽，但答應許家傑，會盡量抽空多參與賽事。

許家傑稱有些HERO隊員已離巢無綫，但不影響彼此交流和聯誼。HERO明星籃球隊早前參與Viu TV節目，數名無綫藝人避席，他說要尊重合約精神，「我簽了無綫經理人，亮相其他台的確不太適合，不過HERO沒分公司，任何活動都應該參與，適當時候派適當的人。我知道MIRROR有幾個成員球技很勁，希望將來有單位可以撮合我們一齊打波」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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