明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

林珊珊爆鄭伊健不喜綜藝拒北上發展 不想再演「古惑仔」 未為一日700萬片酬動心

【明報專訊】57歲鄭伊健在娛樂圈走紅數十年，在電影《古惑仔》系列飾演「陳浩南」深入民心，他的「古惑仔」兄弟謝天華、陳小春等近年紛紛北上發展，演出綜藝節目名利雙收，但伊健卻鮮有返內地工作。他的經理人林珊珊近日在文雋的網上節目揭露背後原因，稱伊健自知在綜藝方面是弱項，亦不喜歡長期被跟拍無私隱，常告訴她如不是等錢使就不要接了。多年前有片商找錢國偉重組「古惑仔」拍電影，開出一日700萬片酬，但伊健因故事問題不為所動拒拍，有自己的堅持，態度清晰。

鄭伊健與經理人林珊珊合作逾30年，後者在節目中透露，當年在唱片公司國際音樂部門工作，得知本地音樂部旗下歌手鄭伊健唱片銷量不錯，後來在公司碰見，她形容當時的伊健是「好少咁純品嘅男仔」，跟其他男歌手不同，覺得「有得做」，便向公司提出為伊健主理唱片。後來伊健約滿無綫，找她做經理人。

內地片商想重組「古惑仔」開戲

伊健於1990年代走紅，憑電影《古惑仔》系列飾演「陳浩南」創出事業高峰。「古惑仔」兄弟謝天華、陳小春等在內地拍攝綜藝節目受歡迎，但始終未見伊健參與。去年曾爆出有內地片商開出700萬拍一日戲的條件，伊健仍不為所動。文雋透露事件的來龍去脈，林珊珊亦透露伊健拒接內地工作的原因。

文雋回憶約2016年，當時他在北京住，有影評界朋友稱有投資方想重組「古惑仔」拍電影，導演是錢國偉，投資方願意開出一日700萬片酬的條件邀請伊健接拍。林珊珊表示錢國偉第一天找他們時，已告知對方不會接拍。文雋續說︰「不存在要求條件，不存在你個劇本改好啲，總之就唔會接。佢哋唔信，跟住話700萬片酬喺酒吧拍，唔使周圍去，一日拍晒，但伊健都唔去。」文雋指片商仍未放棄，有日跟他說聽聞伊健好鍾意打羽毛球，若找林丹客串，與伊健同一場戲，應可以𧨾到伊健拍。文雋未有再煩林珊珊，他稱結果套戲如伊健所料，不是好合乎水準，說伊健好聰明，避開好多這些事。文雋提到該套戲名叫《熱血燃燒》，由陳小春、謝天華、朱永棠及林曉峰等演出。

林︰伊健叫錢國偉諗第二個古仔

林珊珊透露當年錢國偉有構思時，應該已找伊健談過電影故事，當時伊健已不喜歡。她說︰「佢（伊健）已經同錢國偉講。因為呢個應該係錢國偉嘅心願，佢想做導演。伊健就話︰『如果你想做導演，諗過第二個古仔，我諗個古仔或者我哋一齊諗個古仔，跟住我哋搵投資者！』」文雋問︰「就唔好諗古惑仔？」林珊珊說︰「就係類似呢個意思，所以好堅決，呢件事好清晰。」

不接受長時間被鏡頭跟住

伊健近年絕少到內地工作，林珊珊透露原因，「邀請九成九都是做綜藝。綜藝是伊健最弱一環，因他拍過之後，覺得不鍾意做呢樣嘢。例如他根本不可以接受有個鏡頭跟住他，或者有一個鏡頭，在他瞓覺時都要拍攝，他不喜歡又點解要做呢？當然，你話這個是藝人的其中一個欄目，咁如果有得揀，我咪不選擇囉！」

「頂得住就唔接喇」

林珊珊續道︰「伊健都有嘗試㗎，同陳小春做過一個遊戲節目，他們一齊去攀山越嶺，最後他都是不適應。返來同我講好辛苦，因為他交不出功課畀製作人，他亦令製作人不開心，自己都不開心，成件事都不開心。咁他就問我︰『珊珊，我哋係唔係好等錢使呀？』我通常都會話︰『OK嘅，頂得住！』他就話︰『頂得住就唔接喇！』」

娛樂組

相關字詞﹕文雋 林珊珊 古惑仔 鄭伊健

上 / 下一篇新聞