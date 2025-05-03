林珊珊爆鄭伊健不喜綜藝拒北上發展 不想再演「古惑仔」 未為一日700萬片酬動心

鄭伊健與經理人林珊珊合作逾30年，後者在節目中透露，當年在唱片公司國際音樂部門工作，得知本地音樂部旗下歌手鄭伊健唱片銷量不錯，後來在公司碰見，她形容當時的伊健是「好少咁純品嘅男仔」，跟其他男歌手不同，覺得「有得做」，便向公司提出為伊健主理唱片。後來伊健約滿無綫，找她做經理人。

內地片商想重組「古惑仔」開戲

伊健於1990年代走紅，憑電影《古惑仔》系列飾演「陳浩南」創出事業高峰。「古惑仔」兄弟謝天華、陳小春等在內地拍攝綜藝節目受歡迎，但始終未見伊健參與。去年曾爆出有內地片商開出700萬拍一日戲的條件，伊健仍不為所動。文雋透露事件的來龍去脈，林珊珊亦透露伊健拒接內地工作的原因。

文雋回憶約2016年，當時他在北京住，有影評界朋友稱有投資方想重組「古惑仔」拍電影，導演是錢國偉，投資方願意開出一日700萬片酬的條件邀請伊健接拍。林珊珊表示錢國偉第一天找他們時，已告知對方不會接拍。文雋續說︰「不存在要求條件，不存在你個劇本改好啲，總之就唔會接。佢哋唔信，跟住話700萬片酬喺酒吧拍，唔使周圍去，一日拍晒，但伊健都唔去。」文雋指片商仍未放棄，有日跟他說聽聞伊健好鍾意打羽毛球，若找林丹客串，與伊健同一場戲，應可以𧨾到伊健拍。文雋未有再煩林珊珊，他稱結果套戲如伊健所料，不是好合乎水準，說伊健好聰明，避開好多這些事。文雋提到該套戲名叫《熱血燃燒》，由陳小春、謝天華、朱永棠及林曉峰等演出。

林︰伊健叫錢國偉諗第二個古仔

林珊珊透露當年錢國偉有構思時，應該已找伊健談過電影故事，當時伊健已不喜歡。她說︰「佢（伊健）已經同錢國偉講。因為呢個應該係錢國偉嘅心願，佢想做導演。伊健就話︰『如果你想做導演，諗過第二個古仔，我諗個古仔或者我哋一齊諗個古仔，跟住我哋搵投資者！』」文雋問︰「就唔好諗古惑仔？」林珊珊說︰「就係類似呢個意思，所以好堅決，呢件事好清晰。」

不接受長時間被鏡頭跟住

伊健近年絕少到內地工作，林珊珊透露原因，「邀請九成九都是做綜藝。綜藝是伊健最弱一環，因他拍過之後，覺得不鍾意做呢樣嘢。例如他根本不可以接受有個鏡頭跟住他，或者有一個鏡頭，在他瞓覺時都要拍攝，他不喜歡又點解要做呢？當然，你話這個是藝人的其中一個欄目，咁如果有得揀，我咪不選擇囉！」

「頂得住就唔接喇」

林珊珊續道︰「伊健都有嘗試㗎，同陳小春做過一個遊戲節目，他們一齊去攀山越嶺，最後他都是不適應。返來同我講好辛苦，因為他交不出功課畀製作人，他亦令製作人不開心，自己都不開心，成件事都不開心。咁他就問我︰『珊珊，我哋係唔係好等錢使呀？』我通常都會話︰『OK嘅，頂得住！』他就話︰『頂得住就唔接喇！』」

娛樂組