明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《弱美男英雄2》 朴志訓為友情 繼續以暴易暴

【明報專訊】影視串流平台Netflix上月25日推出韓劇《弱美男英雄》第2季，由《幻像戀歌》朴志訓、《苦盡柑來遇見你》李濬榮及《星星閃耀的夜晚》厲雲合演。首季2022年透過韓國串流平台Wavve上架，收視與口碑不俗，贏得第5屆亞洲內容大獎最佳串流平台劇集，朴志訓亦獲頒第2屆青龍電視節目獎最佳男新人。今季改由Netflix投資製作，首周錄得610萬觀看次數，登上全球非英語節目冠軍之餘，更帶挈上季同時躋身十大位置。

主角轉校繼續打

《弱美男英雄》改編自同名網路漫畫，故事講述成績優異的中學模範生延始垠（朴志訓飾）個性孤僻，直至遇上安秀浩（崔顯旭飾）及吳範錫（洪京飾），捲入校園暴力事件，結果不打不相識，卻因無家可歸的小英（李妍飾）出現，友情開始變質，範錫「黑化」結交惡霸，甚至使人把秀浩打至重傷昏迷。始垠對事件感自責，為替秀浩報仇而奮力一戰，卻無法對範錫下手，留下悲傷結局。

新劇延續上季故事，始垠因打架被迫轉校至銀章高中，仍未走出失去兩位好友的陰霾，刻意與同學保持距離，直至看見徐俊泰（崔民英飾）被校內惡霸崔孝滿（劉秀彬飾）欺負，終於挺身而出，同時結識兩位新朋友朴厚敏（厲雲飾）和高賢度（李敏宰飾），4人捲入銀章高中跟其他學校之間的鬥爭。

今季繼續由朴志訓擔綱，上季主角崔顯旭及洪京以客串身分亮相。新劇加入多個角色：俊泰、厚敏及賢度各有不同個性，俊泰看似懦弱，但他看見始垠對抗暴力，亦鼓氣勇氣加入戰鬥；厚敏富正義感且身手不凡，保護同學免受欺凌；賢度重視友情，為了朋友可以不惜一切。

朴志訓眼神演戲

兩季角色互相呼應，例如上季講到秀浩與範錫鬧翻，前者重傷昏迷，始垠為此感到自責，從此背負罪惡感；今季厚敏也有相似經歷，他為保護同學，連累賢度腳傷，從此運動員夢碎。另外，厚敏和另一高中「大佬」那白真（裴奈拏飾）識於微時，後者被人欺負，前者教他打架，白真視對方為知己，但因思想偏激，強迫好友加入他建立的「高校聯盟」，從事犯罪活動，重演上季秀浩與範錫反目的戲碼。

今季最大看點仍是主角朴志訓，帶着心理創傷轉校，眼神抑鬱卻從不畏懼，雖然捱打但能反敗為勝。朴志訓內心戲與動作戲均表現出色，其中一幕講到好友開解他說毋須為秀浩事年自責，哭戲令人感動。今季動作場面更有看頭，例如始垠與金成帝（李濬榮飾）單打獨鬥，雖然滿身傷痕仍奮力還擊，他的戰術並非源自體力或技巧，而是靠書本知識和周邊工具如鉛筆、眼鏡框，或利用物理和數學理論，計算對方反應，藉以增加勝算。劇集尾聲講到3間高中的對決，數十人在雨中群毆，場面震撼。

李濬榮表現搶鏡

今季另一焦點是李濬榮，近年參演不少人氣韓劇如《D.P：逃兵追緝令》、《假面女郎》、《我們的浪漫電影》及《苦盡柑來遇見你》等，雖是配角但表現搶鏡。今季扮演成帝，為興趣而打架，角色亦正亦邪，甚具魅力。再次兼任編劇和導演的柳秀敏，表現卻不及上季，由於角色增多，全劇只有8集，篇幅略嫌不足，敘事也不夠流暢，高校之間結黨聯盟也「離地」。

《弱美男英雄》第2季轉投Netflix，主因是Wavve縮減開支，由於本劇製作人是《D.P：逃兵追緝令》導演韓峻熹，跟Netflix早有交情，力邀Netflix接棒。有網民戲稱《弱》劇是Netflix「養子」，如今成績理想，有望開拍第3季，故事尾聲提到「高校聯盟」幕後主腦尋找新話事人，並與成帝會面，相信下季戲分有望增強。

相關字詞﹕李濬榮 朴志訓 韓劇 弱美男英雄 開箱

上 / 下一篇新聞