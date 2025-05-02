【開箱】《弱美男英雄2》 朴志訓為友情 繼續以暴易暴

主角轉校繼續打

《弱美男英雄》改編自同名網路漫畫，故事講述成績優異的中學模範生延始垠（朴志訓飾）個性孤僻，直至遇上安秀浩（崔顯旭飾）及吳範錫（洪京飾），捲入校園暴力事件，結果不打不相識，卻因無家可歸的小英（李妍飾）出現，友情開始變質，範錫「黑化」結交惡霸，甚至使人把秀浩打至重傷昏迷。始垠對事件感自責，為替秀浩報仇而奮力一戰，卻無法對範錫下手，留下悲傷結局。

新劇延續上季故事，始垠因打架被迫轉校至銀章高中，仍未走出失去兩位好友的陰霾，刻意與同學保持距離，直至看見徐俊泰（崔民英飾）被校內惡霸崔孝滿（劉秀彬飾）欺負，終於挺身而出，同時結識兩位新朋友朴厚敏（厲雲飾）和高賢度（李敏宰飾），4人捲入銀章高中跟其他學校之間的鬥爭。

今季繼續由朴志訓擔綱，上季主角崔顯旭及洪京以客串身分亮相。新劇加入多個角色：俊泰、厚敏及賢度各有不同個性，俊泰看似懦弱，但他看見始垠對抗暴力，亦鼓氣勇氣加入戰鬥；厚敏富正義感且身手不凡，保護同學免受欺凌；賢度重視友情，為了朋友可以不惜一切。

朴志訓眼神演戲

兩季角色互相呼應，例如上季講到秀浩與範錫鬧翻，前者重傷昏迷，始垠為此感到自責，從此背負罪惡感；今季厚敏也有相似經歷，他為保護同學，連累賢度腳傷，從此運動員夢碎。另外，厚敏和另一高中「大佬」那白真（裴奈拏飾）識於微時，後者被人欺負，前者教他打架，白真視對方為知己，但因思想偏激，強迫好友加入他建立的「高校聯盟」，從事犯罪活動，重演上季秀浩與範錫反目的戲碼。

今季最大看點仍是主角朴志訓，帶着心理創傷轉校，眼神抑鬱卻從不畏懼，雖然捱打但能反敗為勝。朴志訓內心戲與動作戲均表現出色，其中一幕講到好友開解他說毋須為秀浩事年自責，哭戲令人感動。今季動作場面更有看頭，例如始垠與金成帝（李濬榮飾）單打獨鬥，雖然滿身傷痕仍奮力還擊，他的戰術並非源自體力或技巧，而是靠書本知識和周邊工具如鉛筆、眼鏡框，或利用物理和數學理論，計算對方反應，藉以增加勝算。劇集尾聲講到3間高中的對決，數十人在雨中群毆，場面震撼。

李濬榮表現搶鏡

今季另一焦點是李濬榮，近年參演不少人氣韓劇如《D.P：逃兵追緝令》、《假面女郎》、《我們的浪漫電影》及《苦盡柑來遇見你》等，雖是配角但表現搶鏡。今季扮演成帝，為興趣而打架，角色亦正亦邪，甚具魅力。再次兼任編劇和導演的柳秀敏，表現卻不及上季，由於角色增多，全劇只有8集，篇幅略嫌不足，敘事也不夠流暢，高校之間結黨聯盟也「離地」。

《弱美男英雄》第2季轉投Netflix，主因是Wavve縮減開支，由於本劇製作人是《D.P：逃兵追緝令》導演韓峻熹，跟Netflix早有交情，力邀Netflix接棒。有網民戲稱《弱》劇是Netflix「養子」，如今成績理想，有望開拍第3季，故事尾聲提到「高校聯盟」幕後主腦尋找新話事人，並與成帝會面，相信下季戲分有望增強。