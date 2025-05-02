《雷霆特攻隊*》美開畫料收5.7億稱冠 內地首日票房1800萬 不敵《水餃皇后》

美劇《齮齕人生》積舒利亞（Jake Schreier）執導，第二代「黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）與「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）等合演《雷霆特攻隊*》，有傳製作費達1.8億美元（約14億港元），美媒THR透過預售票房推斷，美國首周末料收7000萬至7300萬美元（約5.46億至5.7億港元），全球票房估計有1.6億至1.75億美元（約12.5億至13.6億港元），相信不會重蹈《Marvel隊長2》賠本的覆轍。

科倫絲佩芝一日5造型

《雷霆特攻隊*》票房不俗，口碑更是理想，截稿前「爛番茄」網站綜合151篇影評文章得分89%，比同類型的《美國隊長4：勇敢新世界》只有44%可謂高下立見。故事講述美劇《副總統Selina》茱莉亞杜里福斯（Julia Louis-Dreyfus）飾演中情局局長華倫天娜，秘密改造超級士兵「哨兵」（路易斯布文飾）搗亂紐約，一班反英雄角色包括「寒冬戰士」沙巴遜史丹、第二代「黑寡婦」科倫絲佩芝、前蘇聯特工「紅色保衛者」大衛夏巴（David Harbour）、「鬼魅」漢娜莊卡雯（Hannah John-Kamen）以及「前美國隊長」懷特羅素（Wyatt Russell）合組「雷霆特攻隊」與之抗衡。

為了宣傳《雷霆特攻隊*》，一班主角連日出席首映禮及各式活動，落力為新片造勢，美媒統計科倫絲佩芝前日（1日）在紐約亮相晨早節目《Good Morning America》開始，到晚上現身特別放映會，先後換了5套「戰衣」登場，由全白套裝到黑色皮裙，無論優雅或型格打扮，她都輕鬆駕馭。

開畫兩日跌落第6位

《雷霆特攻隊*》美國票房報捷，內地市場則不獲看好，據「貓眼」票房榜資料顯示，五一黃金周檔期至少有9部新片開畫，《水餃皇后》前日以2100萬人民幣領先，若把優先場收入計算在內，累計3160萬仍是開畫冠軍；《雷》片單日收1800萬排第2位，連優先場增至2167萬。昨日截稿前為止，《水》片票房升至6740萬穩佔榜首，《雷》片則跌至第6位，累收3490萬，劉德華主演《獵金遊戲》、內地喜劇《人生開門紅》、日本動畫《幽靈公主》及公路片《蒼茫的天涯是我的愛》順序成為單日票房第2至5位。