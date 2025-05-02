【娛樂場】《學人沙龍》有識之士交流會 林家棟受周潤發啟發立志當演員

林家棟透露啟發他愛上表演和「扮嘢」的是周潤發，「小時候最大的娛樂是看電視，會站在電器行櫥窗外的大電視看劇集大結局，然後和姐姐一起『扮鬼扮馬』」。他很享受扮演不同角色，披着一張薄被、手執一條藤條扮超人，天馬行空的想像，不知不覺燃點了他對表演的興趣。家人亦常常帶他進戲院，陪姐姐去約會時觀看甄珍、湯蘭花主演的電影；爸爸帶他看港產片《大軍閥》，爺爺帶他睇西片《碧血長天》，令年紀小小的他已萌生成為演員的念頭。

演員要保持好奇心

黃仲遠讚林家棟從小便透徹了解自己的個性和能力，積極追逐演藝夢，向他拋出選擇題：「努力與際遇？」林家棟承認努力是關鍵，但與際遇難以分割，「身為演員要被人看見，必先要努力和有耐性，際遇自然會出現。努力不止是拼命做，更要講腦力，比別人做得多、做得巧，才能突圍而出」。即使入行初期只演「路人甲」角色，他強調演員要持續保持好奇心，解讀劇本時不斷追問「為什麼」，透露當年曾因為劇本內容，到監製房敲門要求討論。很多人認為此舉會否得罪監製，林家棟說：「只要有理據、信心足夠，你就不會得罪人，而是幫助事情做得更好。」

向劉德華自薦做監製

至於成為監製的契機，林家棟直認與合拍片的潮流有關，「當時演員青黃不接，我不願對市場妥協，也不想幕前幕後出現斷層，希望以監製的角色協調選角、題材和技術，並在創意、市場需求和資金之間取得平衡，令電影產業持續進步」。他「膽粗粗」向劉德華提議，獲對方投資首部監製作品《打擂台》，電影最終口碑載道，更榮獲香港電影金像獎最佳電影。

林家棟特別帶了一件珍貴的個人物品──電視台藝員訓練班證件上節目，稱證件見證他從電視台奮鬥至今30年的歷程，時刻提醒他不忘初衷。林家棟寄語年輕演員不能只強調自我，團隊合作同樣重要，「獎項背後，是整個團隊的努力成果。年輕人一定要心懷夢想，不要害怕失敗或被輕視，相信自己的能力和堅持不懈，終有一天會被看見」。

《學人沙龍》

星期一至五 晚上11時 港台電視31播映