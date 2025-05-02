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娛樂

《麻甩媽咪》結局 余香凝黃德斌幹大事 監製羅韻貽導演萬芫澄稱處女劇獲口碑當贏

【明報專訊】余香凝與黃德斌主演ViuTV劇《麻甩媽咪》，由「電視新鮮人」羅韻貽任監製兼編審，《臨時劫案》編劇萬芫澄執導。有網民留言以出奇地好笑、好睇形容《麻甩媽咪》，羅韻貽和萬芫澄於劇中主要場景之一的茶餐廳受訪，首次任劇集監製的羅韻貽承認「好淆底」，冒破產風險成立製作公司，目標無錢賺都不可蝕錢；電影人萬芫澄首次拍劇，承認有不足和甩漏。二人感恩台前幕後團隊的合作，劇集獲口碑是超額完成任務。《麻甩媽咪》今晚大結局，羅韻貽預告余香凝和黃德斌會做一件好勁的事，觀眾要期待，屆時會又喊又笑。

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

編審兼監製羅韻貽表示《麻甩媽咪》首星期以得意的東西吸引觀眾追看，第二周主題是同理心，每個角色背後的故事，看到表面很討厭的人內裏另一面，結局篇希望以輕鬆手法談生死，女主角周暐程（余香凝飾）如何面對自己的死亡，「我們想帶出新的生死睇法概念給觀眾，『愛』係我好想講的主題，親情、友情、愛情，可能比較貪心，想觀眾笑住看劇時又有些想法」。她自爆《麻甩媽咪》是寫給父母看，因過往的作品兩老看得不太明白，今次寫「師奶劇」同時又想加些信息，「覺得一套劇集，面對是所有觀眾，最好老少咸宜，不同年齡層各取所需。現在老中青觀眾都鍾意，是bonus，我當贏了！」

形容余香凝「黐線」專業

《麻甩媽咪》今晚大結局，是否向觀眾掟重型「催淚彈」？羅韻貽說：「結尾余香凝和黃德斌會做一件好勁嘅事，我想呈現有些東西不用分男或女，大家一起盡力做好就是，這場戲值得大家期待。」萬芫澄和羅韻貽異口同聲說要將型佬黃德斌變麻甩「口水發」，反差很大而感糾結，現在黃德斌沒刻意加惡心動作，以自己最合適的方法演繹達到效果。她們以「黐線」形容女主角余香凝，透露拍火化場戲分時，余的婆婆病危，心情一定不好受，對方完全控制到情緒，免拍攝受阻，勁專業。

羅韻貽很喜歡劇中女性打扮的「爸爸」陳子豐，表示是看了日本漫畫《東京教父》，因而設計了陳子豐跟口水發與顧家寧（許寶恆飾）的關係，沒有血緣的3個人，成為彼此的家人，「大家或者覺得『爸爸』是乸型、gay、變態或他一定是鍾意口水發。我設計的『爸爸』是中性的，他有男人與女人的特質，會發嬲又有溫柔一面，讓觀眾看多一個可能。雖然他的衣著品味跟你不同，但不是變態，甚至是個很有愛的人，觀眾迴響喜歡這個角色，令我好開心」。

拒拍膊頭壓製作團隊薪酬

羅韻貽說《麻甩媽咪》沒有很高製作費，由拿着劇本周圍去敲門，在演藝同學蔡澄忻協助下，將劇本帶到ViuTV，再獲資金拍攝，又找到師姐萬芫澄答應執導並協助埋班，隨即成立製作公司籌備《麻甩媽咪》。她畢業後一直做freelance編劇，曾轉職廣告公司，最後又回到本行，曾編劇短片和港台劇集，兜兜轉轉入行10年。

首次任電視劇監製，羅韻貽承認「好淆底」，「由拍攝到完成一直好順利，3個月幾乎沒有甩期，我是冒破產風險開公司，冇錢可以去蝕。拍攝時我們目標就算冇錢賺都不可以蝕錢，因此求生意志很強，搏埋條命要好好睇睇完成這件事」。她稱製作團隊酬勞不高，仍堅持「不吃人血饅頭」，沒有拍膊頭壓價，大家做得開心有凝聚力。

15集拍了17集 呻浪費資源

萬芫澄初體驗執導電視劇，演藝畢業後當副導演的她，憑《臨時劫案》與麥啟光、陳偉斌提名第43屆香港電影金獎像最佳編劇，身為電影人接拍前沒想過怎樣拍劇，「怎樣拍才有電影感的電視劇，這樣就開工了。知道自己有些東西不懂，如何資源分配、分集數分線，15集劇本不容易消化，請教有拍劇經驗的前輩。賽後檢討，原來我們拍了17集的材料，浪費了兩集資源，應集中重要場面。拍攝時因為跳拍，有失衡情况，幸好編審長期跟拍，才沒有甩得好離譜。今次的經驗是感受到群組的能量，從事這行業10年，有時拍得辛苦好頹，到拍攝現場好像沒有心跳。今次有攝影師跟我說：『好耐冇見有crew人咁鍾意拍嘢』，這句話令大家也感動，亦給我力量，同時感染演員一起投入」。

會不會再拍電視劇？萬芫澄說：「現在的環境，任何機會也會嘗試，唔想講『電影已死』這句話，雖然這是事實。現在的媒體世界已變，我從不覺得電影比電視高一層，《魷魚遊戲》拍得比很多電影好看。不一定跟大投資有關，創意與認真製作才是重點。」

場地提供：耀成茶餐廳

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