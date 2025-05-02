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娛樂

周柏豪開心見超級偶像 張繼聰稱金像獎難免有瑕疵

張繼聰指金像獎董事局正調查選票被填事件 會盡快有結果

【明報專訊】NBA名宿戴歷羅斯（Derrick Rose）昨晚於修頓球場出席香港粉絲見面會。周柏豪與張繼聰亦有出席，前者視戴歷羅斯為超級偶像，之前曾在多個品牌活動同場有傾偈，更將對方的簽名波衫裱起來。他讚戴歷羅斯有魅力，球技超卓，做人態度好，很有禮貌，值得他崇拜。

張繼聰把握機會攞球衣給戴歷羅斯簽名，波衫是10多年前的，有點殘，希望對方感受到他熱愛籃球。他指戴歷羅斯是英雄，人生經歷很勵志，「他出道已是天之驕子，傷患後仍不放棄，不屈不撓精神好熱血，真的可拍成電影鼓勵大家」。談到網傳自稱「金像獎選民」收到「最佳音響效果」選票時已被填上《九龍城寨之圍城》。張繼聰是金像獎董事局成員，稱董事局已即時開會討論，大家很認真對待此事，「金像獎機制好認真，我加入董事局前都是選民，好少出問題，收到是全新表格，現在調查中，盡快交代」。至於盧鎮業獲最佳衣著獎，字幕寫錯朱栢康。張繼聰認有少許出錯，會跟進，未來作出改善，金像獎已盡力做到完美，當晚大致順利，但難免會有瑕疵，會賽後檢討。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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