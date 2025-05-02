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娛樂

劉德華內地宣傳《獵金．遊戲》 網民分享視頻大讚寵粉

【明報專訊】劉德華（華仔）主演兼監製，邱禮濤編劇、執導的新片《獵金．遊戲》將於5月8日上映。華仔近日展開宣傳活動，日前與合演的歐豪出席見面會，離開時被大批粉絲包圍，希望獲得華仔簽名及合照，場面有點混亂，多名保安阻擋粉絲，不讓靠近。有網民分享當時視頻，以「劉德華和保安搶筆，為粉絲簽名，華哥：我的粉絲我來寵」為題，見一向寵粉的華仔趁保安不為意，快手拿了粉絲手上的相及筆便轉身低頭簽名，保安似欲搶筆不成功，該網民開心曬出簽了名的相讚華仔。

華仔領軍出席北京首映

華仔前晚與歐豪、黃奕、蔣夢婕、鄭則士及導演邱禮濤於北京出席首映禮，並參與映後交流環節，暢談戲中拍攝難忘事。電影揭露金融圈裏的眾生相，投資市場中的殘酷真相，以及行業的暗黑潛規則。華仔及倪妮相隔5年再合作，雖然倪妮未能出席，華仔對着倪妮的人形紙牌笑言︰「每一次跟倪妮拍戲，都會在演出中找到愛情的感覺。這種感覺很微妙，希望以後也有機會，跟你談戀愛。」歐豪透露華仔非常細心，準備自己演出外，亦照顧對手情緒。有觀眾問名利場上是否都充滿心狠手辣人物？鄭則士指這個世界沒有壞人也沒有好人，是一堆很真實的人一起生活。年輕人要了解自己能力，再選擇行的路，檢視有否這個能力，再進去爭奪名利的圈子。

娛樂組

相關字詞﹕獵金‧遊戲 劉德華（華仔）

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