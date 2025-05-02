劉偉強新片攻「最冷五一檔」 籲業界咬緊牙關對抗寒冬

《水餃皇后》於「五一黃金周」上映，但遇上世界經濟不景，有指今年是「最冷五一檔」。劉偉強拍戲多年，經歷不少高低潮，表示會盡力為電影做宣傳，會跑內地10多個城市。他覺得除了票房，帶正面信息給觀眾也重要。該片背景是1960至1970年代，當時的經濟跟現今香港一樣很差，靠大家互相幫忙，希望藉此片為大家打氣。

馬麗：不應用票房高低衡量電影

電影《九龍城寨之圍城》於五一檔重映，票房一般，劉偉強認為只做好自己的戲。網傳有金像獎專業評審收到選票時，「最佳音響效果」一欄已被填上得獎電影是《九龍城寨之圍城》，投訴有欠公平。劉偉強不知情，「算啦，就當傳聞」。業界最近討論香港電影陷入寒冬期？他說：「大家都要咬緊牙關，有人一日打三份工，無工開的編劇可先度好劇本，只要仲愛電影，可打另一份工，再等機會來，我以前做不到導演，都去做攝影師，不要自怨自艾，冬天過去就到春天。」

馬麗表示跟劉偉強合作感到是福氣和幸運，拍攝過程很多得着，也開心觀眾有共鳴。她來港一天，跟導演跑6場謝票。她作為中國影史首名百億票房女演員，坦言對票房有無形壓力，「人物傳奇作品，想要票房太高是不可能，不應用票房高低衡量一部電影，望做好口碑，大家感受導演帶來的愛、溫暖和正能量，遠大於票房高低」。

惠英紅下個目標金雞影后

惠英紅憑電影《我愛你！》獲第20屆華表獎優秀女演員獎，是香港首名奪得該殊榮的女演員，她開心獲肯定，已是金像獎、金馬獎及華表獎影后，會繼續努力，望能奪得金雞獎影后。

鄭保瑞對執導電影《九龍城寨之圍城》鬧出金像獎做馬風波，他不清楚發生什麼事，一定不關他們後期公司事，聽講金像獎協會正跟進事件，「應該要跟進，因引起很多揣測。每部戲都有支持者，希望不會影響大家的觀感」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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