徐克獲烏甸尼遠東電影節終身成就獎 梁家輝赴意大利頒獎感動落淚

徐克日前與施南生在香港電影金像獎，從好友林青霞手上領取終身成就獎，當時他表示電影業面對崎嶇前路，希望電影人本着初心及激情，互助支持，用專業精神、態度及能力分工合作，面對好多困難及克服挑戰，在複雜市場中闖出新局面。

影展放映多部徐克經典作品

烏甸尼遠東電影節主席Sabrina Baracetti表示，從10多年前便開始每年向徐克發出終身成就獎的邀請；徐克回憶首次收到邀請是某年在康城影展宣傳《鐵三角》時，但每年也因拍攝行程未能成行，直到今年終於踏上烏甸尼。影展期間，大會安排放映多部徐克經典作品，包括《青蛇》、《上海之夜》4K修復版，以及他的最新作品《射鵰英雄傳：俠之大者》。

梁：將銀幕化為奇幻之境

大會特別邀請影帝梁家輝擔任頒獎嘉賓，他與徐克經常合作，友情深厚，亦是香港電影黃金年代的重要拍檔。梁家輝為了支持徐克專程飛到當地，他在台上致辭時表示：「徐克先生不僅創作電影，更重新定義了電影。他的作品將銀幕化為奇幻之境，啟發了無數觀眾與電影人。」徐克致謝辭時，梁家輝頻頻拭淚。影展當晚舉行《射鵰英雄傳：俠之大者》歐洲首映，結束時全場1200多名觀眾起立鼓掌，梁家輝和徐克為現場氣氛動容。

徐：最關鍵是觀眾願意買票支持

徐克首次親身出席烏甸尼影展，他說：「我拍電影40多年，今年才第一次來到這個『27歲』的烏甸尼，我依然感受到『全新的發現與體驗』。」談到這份「新發現」，他說：「希望創作者與觀眾都能共用電影帶來的美好發現。」這句話道出了他至今仍堅持不斷拍電影的動力。

徐克稱一部電影的成就，從來都不是某一個人的努力，而是眾人合作的成果，包括幕前幕後的工作人員，當然，最關鍵的還是觀眾願意買票進戲院支持。他藉此祝福觀眾、創作者，以及影展的伙伴，永遠在電影裏有新的發現。

娛樂組