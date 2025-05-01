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娛樂

【開箱】《雷霆特攻隊*》 給暗黑英雄一場集體心理治療

【明報專訊】Marvel超級英雄片《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）本周三（30日）率先在港開畫，美國延至5月2日上映，首輪影評普遍讚好，「爛番茄」網站綜合113篇影評文章得分88%，一洗2月推出《美國隊長4：勇敢新世界》只有44%低分之恥。據美媒The Hollywood Reporter昨日預測，《雷》片首周末票房料收7300萬美元（約5.7億港元），略遜於《美》片的8880萬美元（約6.9億港元），仍能輕易登上開畫冠軍。

建立新復仇者聯盟

《雷霆特攻隊*》由金球獎最佳迷你劇《齮齕人生》導演積舒利亞（Jake Schreier）執導，作為Marvel電影宇宙（MCU）第5階段的壓軸篇，本片絕對及格有餘。故事講述一班反英雄角色如「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、第二代「黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、前蘇聯特工「紅色保衛者」大衛夏巴（David Harbour）、「鬼魅」漢娜莊卡雯（Hannah John-Kamen）以及前「美國隊長」懷特羅素（Wyatt Russell），如何擺脫過去黑歷史，合組「新復仇者聯盟」的心路歷程。

電影由「黑寡婦」接班人科倫絲佩芝從全球第二高（679米）建築物、位於吉隆坡的默迪卡118天台一躍而下的震撼場面揭開序幕，透過她的內心獨白，揭開她視如親姊的「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（​Scarlett Johansson）死後一直感到孤獨和痛苦，只好透過殺戮自我麻醉。

同一時間，茱莉亞杜里福斯（Julia Louis-Dreyfus）繼《飛隼與寒冬戰士》與《黑豹2》後再次扮演中情局局長華倫天娜，她為免遭受國會彈劾，首先派遣黑寡婦、鬼魅、前美國隊長及「模仿大師」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）等人清除由她秘密成立OXE組織的非法人體實驗證據，完成後再設局把他們消滅，以為一石二鳥，從此安枕無憂。

哨兵戰力嚴重弱化

事實卻是寒冬戰士在《美國隊長4：勇敢新世界》故事結束後，當選國會議員，一直追查華倫天娜的犯罪證據，得悉她透過OXE研發超級戰士「哨兵計劃」取得成果，決定聯合黑寡婦等人對之抗衡。《壯志凌雲：獨行俠》路易斯布文（Lewis Pullman）扮演全新角色「哨兵」，原本是個患有嚴重抑鬱症的道友，注射超級血清後獲得非凡能力，成為華倫天娜的最強武器，直至他遭到悲慘過去和絕望情緒吞噬，產生第二人格「虛無」，把紐約變成黑暗死城，黑寡婦等人如何應付得了？

《雷霆特攻隊*》主角全屬漫畫中的二線角色，各自擁有不堪回首的過去，例如自小接受俄羅斯暗殺組織「紅房」訓練的黑寡婦，一生殺人如麻；曾遭納粹黨員創辦「九頭蛇」洗腦變成殺人機器的寒冬戰士，同樣滿手鮮血。他們透過互相扶持，學懂直視失敗和痛苦，最後把虛無擊退、拯救哨兵的過程，彷彿就是一班戒酒或戒毒人士的小組分享會，令人感動。

遺憾的是哨兵穿著黃色戰衣登場時間太短，造型雖忠於漫畫，可惜未有發揮原著提到他擁有「千個太陽」的真正威力，變身虛無的殺傷力亦被嚴重弱化，令人看不過癮。

彩蛋為《復聯5》鋪路

電影結束後，銀幕出現《雷霆特攻隊*》戲名，然後附加《新復仇者聯盟》（The New Avengers）名稱，正好解釋「*」符號的象徵意義。片尾收錄兩條彩蛋，其一是呼應紅色保衛者提議為「雷霆特攻隊」推出粟米片的笑話，另一是為7月上映《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps）和明年推出《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）造勢，片段提到14個月後，安東尼麥奇（Anthony Mackie）飾演美國隊長另組復仇者聯盟，而且比黑寡婦等人的新復仇者聯盟更受歡迎，正好回應《美國隊長4：勇敢新世界》夏里遜福（Harrison Ford）扮演美國總統下令他重組復仇者聯盟的劇情。同一時間，來自異次元的火箭從外太空闖入地球大氣層，火箭印有「神奇4俠」標誌，預告這班超級英雄，將於MCU第6階段正式合作。

上映日期：4月30日

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