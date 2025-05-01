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娛樂

M2M香港開騷掀集體回憶

M2M香港開騷掀集體回憶 Marion落台與歌迷自拍

【明報專訊】2000年出道的挪威女子組合M2M，由Marit Larsen和Marion Ravn二人組成，首張專輯《Shades of Purple》推出即爆紅，但兩年後解散。去年9月宣布重組並舉行巡迴演唱會《M2M The Better Endings Tour 2025》，香港站前晚（29日）在伊利沙伯體育館舉行，多得2600歌迷支持，結果全場爆滿。

演唱會由二人合唱《The Day You Went Away》揭開序幕，全場觀眾即時起哄，接着唱出《Everything You Do》，Marion呼籲全場大合唱，Marion則以普通話「你好嗎，香港」跟歌迷打招呼。M2M自爆相隔23年才重組的過程，「我們解散後，超過20年沒有聯絡，直至去年在咖啡店重遇，彷彿就是命運安排」。事緣其中一人座駕爆胎，另一個等待朋友，於是擇日再會，「我們談了5小時，知道有很多人仍然喜歡我們的歌曲，決定舉行巡唱」。

M2M全晚演出近兩小時，獻唱多首經典作品，喚起港迷集體回憶。Marion表示從前唱出《Pretty Boy》代表情竇初開，「現在我是想着歲半的兒子來唱這歌」。到了個唱中段，Marion換上閃亮珠片裝落台跟歌迷握手，有人把握機會跟她自拍，她亦來者不拒，表現親民。

她們也有個人表演環節，Marion選唱加拿大樂壇天后Celine Dion的《It's All Coming Back To Me Now》，笑言M2M歌曲陪伴觀眾成長，她聽的是Celine Dion。M2M在安歌時段唱出經典歌《Don't Say You Love Me》。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳

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