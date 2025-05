M2M香港開騷掀集體回憶

演唱會由二人合唱《The Day You Went Away》揭開序幕,全場觀眾即時起哄,接着唱出《Everything You Do》,Marion呼籲全場大合唱,Marion則以普通話「你好嗎,香港」跟歌迷打招呼。M2M自爆相隔23年才重組的過程,「我們解散後,超過20年沒有聯絡,直至去年在咖啡店重遇,彷彿就是命運安排」。事緣其中一人座駕爆胎,另一個等待朋友,於是擇日再會,「我們談了5小時,知道有很多人仍然喜歡我們的歌曲,決定舉行巡唱」。

M2M全晚演出近兩小時,獻唱多首經典作品,喚起港迷集體回憶。Marion表示從前唱出《Pretty Boy》代表情竇初開,「現在我是想着歲半的兒子來唱這歌」。到了個唱中段,Marion換上閃亮珠片裝落台跟歌迷握手,有人把握機會跟她自拍,她亦來者不拒,表現親民。

她們也有個人表演環節,Marion選唱加拿大樂壇天后Celine Dion的《It's All Coming Back To Me Now》,笑言M2M歌曲陪伴觀眾成長,她聽的是Celine Dion。M2M在安歌時段唱出經典歌《Don't Say You Love Me》。

記者:蘇珮欣

攝影:劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com