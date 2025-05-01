湯哈迪《毒劫》Netflix收視稱冠 十大非英語節目韓劇佔5部 《弱美男英雄》兩季齊上榜

《隨身危機》蘇菲亞卡臣（Sofia Carson）主演愛情喜劇《生命清單》過去4星期穩佔Netflix英語電影收視榜首，上周終被動作片《毒劫》粉碎五連霸美夢。電影講述湯哈迪扮演貪污警察，早已厭倦周旋於黑白兩道的非人生活，剛好市長候選人科力士韋德加（Forest Whitaker）之子捲入黑幫鬥爭，他以營救後者為談判籌碼，換取金盆洗手機會。《毒劫》剛於4月25日上架，短短3日已錄得2980萬觀看次數，成績理想；《生命清單》跟安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演舊片《命運倒數》同樣以550萬觀看次數並列亞軍。

《i人質危機》蟬聯冠軍

非英語電影方面，改編自真人真事的荷蘭犯罪電影《i人質危機》以2690萬觀看次數蟬聯冠軍，收視直逼《毒劫》；新上榜的日本驚慄片《新幹線驚爆倒數》及印度動作片《珠寶大盜：神偷出馬》，分別錄得1230萬和780萬觀看次數佔據三甲位置。

《花邊教主》潘百加利（Penn Badgley）主演驚慄劇《安眠書店》終於播出第5季亦是最後一季，比《毒劫》早一日上架，首4日錄得1010萬觀看次數，順利登上英語節目收視榜首；以黑科技為題材的《黑鏡》第7季（450萬）由上周冠軍跌落第3位，愛情劇《蘭森峽谷》（940萬）繼續保持亞軍位置。

《弱美男英雄》首季由韓國影視串流平台Wavve播放，雖然收視不俗，卻因經營錄得虧損，第2季改由Netflix投資，上周推出以610萬觀看次數，擊敗西班牙劇《園藝謎情》（490萬）及瑞典劇《玻璃謎城》（470萬）成為非英語節目冠軍。如先所言，上周共有5部韓劇躋身非英語節目收視十大，除了《弱美男英雄2》之外，《比天堂還美麗》、《機智住院醫生生活》、《苦盡柑來遇見你》及《弱美男英雄1》順序排第5、6、7和8位，反映「韓流」仍在全球佔據重要地位。