【娛樂場】處女作《Red Flag》闖樂壇 盧慧敏唱出對舊愛斷捨離

自嘲昔日戀情好赤裸

《Red Flag》由謝芊彤作曲，填詞陳詠謙，以及T-Ma監製，盧慧敏表示選歌時，聽到《Red Flag》的音樂覺得幾有型、有態度，一聽鍾情，雖然此歌以愛情為切入點，但也關乎自我價值、做自己，「第一次聽芊彤的demo，覺得首歌好有趣，個旋律好有我想表達嘅性格喺入面，可能平日好少表達自己，又唔多玩社交網，比較少人見到我真正面向，其實我都幾瀟灑，希望可以透過每首歌，慢慢畀大家睇到我的性格，所以揀咗呢首比較瀟灑嘅歌」。問到事前有沒有跟填詞人陳詠謙分享個人愛情故事，曾跟朱鑑然和MIRROR成員陳卓賢拍拖的她笑說：「唔使傾啦！佢可以睇到，好赤裸。」

MV不同造型表達「愛情三部曲」

盧慧敏在新歌MV以不同造型表達愛情三步曲，「第一個我同導演叫佢做『Delulu』，因為有好多delusion（幻想）、沉咗船、好開心，第二個係發現有問題，第三個階段決定離開，3個look代表唔同感情狀態」。她解釋新歌為何叫《Red Flag》，「新歌表達一段關係出現『警號』信息，其中一句歌詞提到對方已經消失咗6日，如果大家好不幸地正身處這種關係，大家不妨聽呢首歌清醒吓，即使對方已經離開，唔再理你，你都可以保持清醒，好瀟灑咁離開呢段關係，尋找你自己的幸福同快樂」。盧慧敏承認愛情觀跟《Red Flag》歌詞相似，不過她會更快走出不健康的愛情關係，認為任何人必須先愛自己，「唔識得去愛自己，又點會有人去愛你呢？」