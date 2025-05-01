缺席謝霆鋒演唱會惹擔心 謝賢坐輪椅被「捕獲」向鏡頭揮手

前日有網民在尖沙嘴巧遇謝賢，在社交平台貼短片表示︰「謝霆鋒爸爸被我偶遇了，祝他身體健康！」該網民在影片裏邊拍片邊走回酒店，突然說︰「我好像看到謝霆鋒爸爸。」畫面中的謝賢腰骨挺直坐在輪椅上，全黑打扮的他依然有型，精神非常好，背後有人幫他推輪椅，同行還有一名女士。網民向謝賢打招呼︰「四哥！四哥你好，身體健康啊！」謝賢面露笑容，舉起手打招呼，沒說什麼，該網民伸手想跟謝賢握手，謝賢隨即握一握對方的手，表現敏捷。

此外，謝霆鋒相隔25年再開騷，勾起不少樂迷集體回憶，多首歌在Apple Music香港百大排行榜頭15位中佔9個席位，包括《玉蝴蝶》、《無聲仿有聲》、《非走不可》、《愛後餘生》和《潛龍勿用》等，其中《玉蝴蝶》與《無聲仿有聲》分別排第一及第二名。

娛樂組