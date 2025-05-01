伙游學修演救護員面對艱難抉擇 古天樂自爆為父健康戒牛30年

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

古天樂在《送院途中》飾演育有一女的單親爸爸救護隊目，由於角色遭腰患纏繞，加上為小朋友的教育和將來着想，甘願放棄原本穩定工作，選擇帶女兒移民遠走他鄉。現實中永遠將家人放第一位的古天樂說：「雖然沒有小朋友，但跟角色受腰痛影響而感同身受，試過頸痛之苦，痛到失眠影響日常生活。現實的我，跟家人可以有商有量，但若是戲中父親角色立場來說，為了女兒未來，都可能會堅持走。」他強調無意效法角色移民外地。

人生不同階段總會面對艱難抉擇，古天樂稱當年離開電視圈轉往電影界發展，不算是重大決定，亦沒有為揀事業定愛情而煩惱過，人生最大抉擇都是與家人有關，「我爸爸第一次中風，醫生說救不到，要做定心理準備。當時我正在拍劇，趕到醫院急症室，見到阿媽坐在走廊上唉聲嘆氣說未試過和父親坐飛機去旅行，估計都去不成。於是我許下願望『這生人不會再食牛肉！』結果爸爸真的沒有事。我是吃牛扒大的人，自從那次開始至今，沒有再吃牛肉，事隔都應該有30年，是個好大的決定」。

袁澧林演躁底護士喪爆粗

游學修認為將一手創立的網台「試當真」結束，當中涉及好多原因，經過慎重考慮，是個艱難抉擇。袁澧林為事業打拼，經常離港飛外地工作，為了讓愛貓得到適當照顧，決定將之交給家人寄養，幾經掙扎才決定。

古天樂與同樣飾演救護員的游學修有不少對手戲，兩人都敬重救護員掌握時間拯救生命。古天樂入行前有想過當消防員，印象中當醫護或救護員需要修讀專業知識課程，所以沒有考慮。袁澧林飾演急症室護士，角色性格躁底，要常講粗口，她視為入行以來一大嘗試。

古天樂難忘片中一幕到地盤用電鋸拯救被鐵枝插穿肺的南亞裔人士，覺得「幾恐怖」。劇本如何打動他？古天樂說：「首先，電影很少甚至可能未試過以救護員做題材。其次戲中探討近幾年的移民潮題目，碰正現代有好多人已變成『太空人』，還有其他香港正在面對的醫療和教育問題，覺得這些題材可以拍成電影」。

古天樂與游學修均曾有坐救護車經驗，古天樂說當年中五畢業，太開心忘形，過馬路被貨車撞倒，結果送院治療，情况歷歷在目，「撞車後我啲衫爛晒，躺在地上失去知覺約5至10秒，醒後被抬上白車送院，額角縫針，現在仍留有疤痕。當時貨車的車頭撞毀，司機則伏在軚盤」。

游學修稱坐白車有親切感

游學修亦有類似經歷，凌晨駕車由小路出大路，遭車輛攔腰直撞，車子180度旋轉之後報銷。他笑說：「拍完這套戲才發生撞車意外，當時坐上白車被送院，見到救護員特別有親切感，不過當刻有受驚。」袁澧林慶幸沒有需要坐白車，拍戲後才知車上的儀器設備原來非常昂貴及先進，大開眼界。

場地提供：The Mira Hong Kong

古天樂/髮型：Dan Tam@O4

化妝：Carman Man

游學修/髮型：Vic Kwan@II alchemy

化妝：Yvonne Yeung 袁澧林/ 髮型：Lupus_chui@ orient4

化妝：Jenny Shih

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