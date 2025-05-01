Marf演經理人自爆數口差 許軼淡妝著校服扮中學生

許軼自言常上網看頻道節目或短片，是忠實粉絲，演有關角色駕輕就熟。劇中要穿旗袍校服，化淡妝幾乎素顏出鏡，與做女團不同，「拍劇演中學生刻意化淡妝，變回COLLAR身分化偶像妝容，一度看不慣自己個樣喊出來」。

岑珈其演頻道創辦人，強調劇集內容絕無影射其他網台之嫌，只是可能與現實有些相似。飾演KOL女神的林宣妤自嘲麻甩不似女神，「有時訪問為舒服自在會脫高跟鞋」。岑珈其撐拍檔夠真又善良。好友朱栢康奪金像獎最佳男配角，岑珈其開心眼濕濕，在後台衝上前擁抱，讚對方演技好，付出很多努力和心機，很有天分。近日他與朱栢康數年前的爆粗短片被翻炒熱播，他笑言：「要封朱栢康做YouTuber始祖」。

記者：林蘊兒