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娛樂

Marf演經理人自爆數口差 許軼淡妝著校服扮中學生

【明報專訊】COLLAR成員邱彥筒（Marf）與許軼（Day）、岑珈其和林宣妤主演ViuTV劇《哪一天我們會紅》5月5日首播，昨日舉行記者會。Marf飾演頻道幕後決策人，要管數又要做KOL的經理人，「跟現實中的我有出入，本身數學麻麻，常逃避看數字，為演繹角色，有參考經理人戴穎平日工作情况」。對於被指擊敗逾30多名本地歌手任英國樂隊Coldplay暖場嘉賓，Marf稱是獲公司推薦報在建議名單上，幸運被選中，「知候選名單沒有30多人，也沒走後門獲取演出資格」。她失落金像獎最佳新演員和原創電影歌曲，表示未有失望，有入圍已開心，大讚《爸爸》蘇文濤沒有演出經驗，將複雜角色演得很好，替對方獲獎開心。

許軼自言常上網看頻道節目或短片，是忠實粉絲，演有關角色駕輕就熟。劇中要穿旗袍校服，化淡妝幾乎素顏出鏡，與做女團不同，「拍劇演中學生刻意化淡妝，變回COLLAR身分化偶像妝容，一度看不慣自己個樣喊出來」。

岑珈其演頻道創辦人，強調劇集內容絕無影射其他網台之嫌，只是可能與現實有些相似。飾演KOL女神的林宣妤自嘲麻甩不似女神，「有時訪問為舒服自在會脫高跟鞋」。岑珈其撐拍檔夠真又善良。好友朱栢康奪金像獎最佳男配角，岑珈其開心眼濕濕，在後台衝上前擁抱，讚對方演技好，付出很多努力和心機，很有天分。近日他與朱栢康數年前的爆粗短片被翻炒熱播，他笑言：「要封朱栢康做YouTuber始祖」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕哪一天我們會紅 岑珈其 COLLAR成員邱彥筒（Marf）與許軼（Day）

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