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娛樂

梁超怡澄清從未當第三者 對蔡卓妍石恆聰復合無感受

梁超怡澄清未當小三 對蔡卓妍石恆聰傳復合沒甚感受

【明報專訊】無綫《2025香港小姐競選》今年以「Do You Wanna Be……」為主題，展開全球招募。歷屆港姐師姐馮盈盈、劉穎鏇、梁超怡、郭柏妍、古佩玲、陳懿德和應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹與季軍楊梓瑤等昨日悉心打扮出席記者會，分享參選得着和收穫。

2022年港姐季軍梁超怡被指介入蔡卓妍（阿Sa）和「百億麻將館太子爺」石恆聰戀情，她之前一直避談，昨日終開腔稱感無辜，緋聞不是真，強調與石恆聰只是朋友，從沒拍拖，「唔明大家點解要咁緊張我有冇拍拖？所有嘢都唔係真」。梁超怡稱之前所有傳聞都是假，因此對於蔡卓妍與石恆聰傳復合沒有太大感受，並解釋不回應原因，「覺得自己講咩都冇人信，大家只會相信自己想相信嘅嘢，其實對我事業發展都有影響，希望之後大家可以專注回我的工作」。

梁超怡稱跟「翻版王浩信」沒發展空間

梁超怡又否認戀上「翻版王浩信」林俊其，強調跟對方只是好兄弟，沒發展空間。梁超怡表示目前單身，不會為闢謠夾硬識男朋友做擋箭牌，承認緋聞嚇怕一些追求者。對於被指忽然富貴坐私人飛機旅行，她無奈說：「在美國生活時已喜歡旅行，非報道講因分手出外療傷，碰巧有朋友出外公幹，帶我見識。」梁超怡視這些經歷為學習和成長過程，最近跟視帝黎耀祥學戲亦非為洗底，「祥哥（黎耀祥）開班教戲，公司鼓勵大家報名，我很喜歡演戲」。

馮盈盈想學劉穎鏇做打女

倪樂琳、梁嘉莹和楊梓瑤透露已簽無綫藝員合約，期待有不同嘗試。倪樂琳歡迎有意參選的城市大學師妹聯絡她，願意做提名人。梁嘉莹家姐曾被讚靚女，會嘗試說服對方參選。楊梓瑤稱表妹好靚女，會試問對方有否興趣選美。

2016年港姐冠軍馮盈盈和亞軍劉穎鏇，異口同聲說入行9年，覺得時間過得好快，有意明年10周年邀同屆港姐聚會。劉穎鏇感恩拍劇又可走打女路線，馮盈盈表示亦想像劉穎鏇做打女。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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