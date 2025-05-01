3電車出巡應援 姜糖迫爆「姜濤灣」 姜濤生日出新歌 化身「姜兔」冧粉絲

記者：柯美

攝影：劉永銳

姜濤香港後援會連續4年與香港電車有限公司（香港電車）合作，為偶像姜濤舉行「免費乘車日」生日應援，請全港市民搭「叮叮」。「姜叮」陣容再度升級，今年有4款截然不同造型的廣告電車，為「免費乘車日」造勢，當中姜濤更是巨型廣告電車（300號）第一人。「4．30姜壽生日 電車免費乘車日」啟動儀式昨早在屈地街電車廠舉行，大批姜糖到場支持，要出動警員維持秩序。現場有3個應援打卡位，更有卡通「小姜姜」供粉絲拍照。30名姜糖與「姜濤號」電車打卡，並登上「姜濤號」與兩輛「姜叮」一齊出發，從屈地街車廠前往「姜濤灣」（銅鑼灣）。

姜糖沿途邊打卡邊唱生日歌

3輛電車駛出車廠，圍觀的「姜糖」即歡呼大嗌「姜濤生日快樂」，電車沿途經過之處有不少「姜糖」等候打卡，亦有途人被「姜濤號」吸引，拿手機影相，坐在「姜濤號」的姜糖不停大嗌「姜濤好靚仔」、「姜濤生日快樂」，又唱生日歌。到達應援重要地點「姜濤灣」，街上一早已企滿迎接「姜濤號」的粉絲，數千粉絲迫爆銅鑼灣，警方出動大批人手維持秩序。當「姜濤號」駛過「姜濤灣」一刻，集結在街上的姜糖非常興奮，不停揮手大嗌「姜濤生日快樂」。3架「姜叮」駛離「姜濤灣」後，粉絲仍在銅鑼灣集結，多個商場外牆掛滿祝賀姜濤的生日靚相供粉絲打卡，商場亦有生日應援展覽，多處派應援物品，當中包括明信片、襟章和鎖匙扣等，吸引不少粉絲大排長龍。

粉絲芸芸稱唔嬲王晶批評偶像

乘坐「姜濤號」的幸運姜糖，其中芸芸與姜濤同一日生日，自覺與姜濤有緣，與偶像同日生日，「冇試過生日咁開心，自從2019年開始有免費乘車日，不用想去哪處慶祝，都在銅鑼灣落車打卡。（喜歡姜濤什麼？）不止是樣子，他處事的方法好好，好欣賞」。姜濤是否愈來愈成熟？芸芸說：「是，愈大個愈有自己想法，做自己的事。」王晶之前批評姜濤，矛頭指向粉絲，一班姜糖是否好嬲？她謂：「我們不會嬲，因知道姜濤識得如何處理，他既然接受這工作，就懂得處理抨擊，佢都話抨擊對他有利，知有什麼改善地方。我祝偶像身體健康，事事順利，做自己喜歡的事。」

姜濤生日開工 獲壽桃蛋糕

姜濤昨日在工作中度生日，獲工作人員送上壽桃蛋糕，他許願和切蛋糕，相當驚喜。他在社交網轉發電車經過「姜濤灣」短片，接收粉絲的祝福。繼《蒙著嘴說愛你》、《作品的說話》及《好得太過份》後，姜濤第四次於生日推出新歌，昨日第18胎《On a SunnyDay》面世，回饋一直支持他的姜糖，透露新歌概念與「姜家人」有關，「2月某一天跑步時，看到粉絲們正討論如何慶祝我生日，忽然靈光一閃，覺得正好趁這機會製作一首講述我生日的歌，去找監製Edward Chan討論，在一堆demo中找到《On a SunnyDay》這首歌」。

姜濤自爆細個無朋友 無慶祝生日

姜濤透露入行以來，每年都有很多粉絲幫他慶祝生日，感到很開心，變相亦將他的生日變成一件令很多人開心的事。他回想以前自己朋友不多，幾乎沒慶祝過生日，出道後才獲粉絲替他慶祝，想到這座城市中，是否也有一些人因各種理由而忘記自己生日，或者無暇慶祝，希望藉這首歌，令大家感受生日歡樂氣氛。姜濤在MV化身cute爆「姜兔」，更有「小姜姜」現身，「MV中的小朋友代表年幼的我，小時候沒太多人幫我慶祝生日，其中一個情節是孤獨的『小姜姜』吹不熄蠟燭，由我去陪伴年幼的自己一起吹蠟燭」。

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