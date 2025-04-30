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娛樂

妮歌潔曼獲頒康城躍動她影獎 荷爾芭莉洪尚秀任主競賽單元評審員

【明報專訊】第78屆康城影展下月13至24日舉行，繼早前公布《別問我是誰》法國女星茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）擔任今年主競賽單元評審團主席，大會昨日宣布評審團成員名單，金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）、韓國導演洪尚秀，以及去年憑《乘著光的幻想》贏得康城評審團大獎的印度女導演柏耶嘉柏迪婭（Payal Kapadia）等榜上有名；另外，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）亦將奪得康城「躍動她影獎」（Women In Motion Award），成龍則獲瑞士盧卡諾電影節頒發終身成就獎。

自2015年起，康城影展與開雲集團聯合頒發「躍動她影獎」，旨在表揚女性在文化藝術領域的創造力和獨特貢獻，金像影后楊紫瓊及威尼斯影后鞏俐都是得獎者之一。今屆正值10周年紀念，憑《此時此刻》及《Babygirl》先後在柏林和威尼斯影展封后，2017年更獲康城頒發70周年特別獎的妮歌潔曼，下月將會親赴法國領獎，她在聲明中表示：「能夠從多年好友包括康城主席Iris Knobloch、藝術總監Thierry Fremaux及開雲主席François-Henri Pinault手上獲此獎項，對我來說是最大榮幸。」

妮歌潔曼2017年宣布，承諾每18個月便會跟至少一名女性電影人合作，過去8年她已跟19名女導演共事，包括來自荷蘭的《Babygirl》夏蓮娜利真（Halina Reijn）、《外籍人士》美籍華裔王子逸（Lulu Wang）及《模範愛侶》珍娜拉米亞（Jenna Lamia）等，以證她言出必行。

評審陣容星光熠熠

提起康城影展，大會昨日亦公布主競賽單元評審團成員名單，陣容相當鼎盛，除了金像影后荷爾芭莉及《飛黃騰達》謝洛美史壯（Jeremy Strong）等荷李活影星外，還有《美聲歌后：瑪麗亞》意大利女星艾芭羅華察（Alba Rohrwacher）、憑《情今以後》等電影4度入圍康城主競賽單元的韓國導演洪尚秀、《乘著光的幻想》康城評審團大獎得主柏耶嘉柏迪婭、《溫柔之歌》法國作家萊拉斯利馬尼（Leïla Slimani）、剛果導演Dieudo Hamadi及墨西哥導演Carlos Reygadas，可謂星光熠熠。

成龍獲終身成就獎

另一方面，第78屆盧卡諾電影節將於8月6至16日在瑞士舉行，大會昨日宣布「亞洲功夫片巨星」成龍將會獲頒終身成就獎，頒獎禮定於同月9日黃昏舉行，屆時將放映他自導自演經典動作片《A計劃》及《警察故事》，並由他親自講解，翌日再出席公開論壇，跟影迷作近距離接觸。

該影展藝術總監Giona A. Nazzaro在聲明中稱讚成龍是「當代亞洲電影的重要人物，改寫了荷李活電影的規則」，又指「大家都喜愛他的功夫片，成為東西方溝通的橋樑」。除了成龍之外，香港導演杜琪峯亦曾獲頒同一獎項。

相關字詞﹕盧卡諾電影節 成龍 柏耶嘉柏迪婭 洪尚秀 荷爾芭莉 康城影展 妮歌潔曼

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