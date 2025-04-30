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娛樂

【娛樂場】《水餃皇后》臧健和發迹史 重現舊香港互助情懷

【明報專訊】金像導演劉偉強監製及執導、內地著名喜劇演員馬麗主演的電影《水餃皇后》，根據真人真事改編，將香港傳奇女士臧健和的奮鬥故事搬上大銀幕。其他演員還有惠英紅、袁富華、王祖藍、江美儀、薛凱琪、謝天華、太保、張達明、林愷鈴、龔慈恩、王敏奕和谷德昭等，星光熠熠。幕後亦有多名金像製作人，包括監製羅曉文、美術趙崇邦、作曲陳光榮、服裝奚仲文、視覺效果黃宏達與謝伊文。

《水餃皇后》講述1970年青島姑娘臧健和（馬麗飾）帶着兩女被迫流落他鄉，為了維持生計，早上洗碗，晚上洗車。無依無靠的她獨自一人扛下重重壓力，為衝破命運的束縛，決定賣水餃謀生。臧健和獲嘴硬心軟的紅姐（惠英紅飾）、華哥（朱亞文飾）、糖水伯（袁富華飾）等街坊給予不少力量，堅持下創立水餃品牌，生意愈做愈大，人生路也愈走愈寬。

電影將灣仔碼頭重新搭景，還有臧健和（臧姑娘）與惠英紅等生活的地方猶如《七十二家房客》。劉偉強表示拍《水餃皇后》因自己受過很多人的幫助，現在想把這份愛投射在電影，再傳遞給大家，「希望大家看完電影後，會想起自己母親，馬上想回家吃媽媽煮的飯」。

馬麗將自身經歷融入角色

監製羅曉文希望藉電影向觀眾傳遞持之以恆的理念，「就像臧姑娘一樣，你的堅持也許會給你一個意想不到的結果」。劉偉強稱每個演員都是用情感去交流，沒有刻意煽情，正是這種真實，才有這部充滿愛的電影。

藏姑娘在人生低谷成功逆襲，馬麗將自身經歷結合角色，鼓勵每個正在迷惘的人，「做自己人生的書寫者，每個人都要自信、自強、自立，為自己而活」。她突破以往形象，演繹女性蛻變的真實成長史，宣傳時曾多次落淚，「片中的故事和人物都很真實，讓我感同身受，我用真實情感去演繹這個角色。」

舒淇親寫片名兼畫水餃圖案

劉偉強透露舒淇幫忙設計和寫片名「水餃皇后」，「我告訴她這是怎樣的故事，演員們放進很多感情，她親手書寫，特別用心寫了100多次，最後選用現在這個版，我覺得很有力量。《水餃皇后》組服的水餃圖案也是舒淇畫的，太有意思，她畫的這個水餃是笑着，寓意人生是有希望，大家要快樂度過每一天，謝謝舒淇送給我們這幅字」。

相關字詞﹕馬麗 劉偉強 惠英紅 水餃皇后

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