何超蓮隔空撐復出 李蘊感動爆喊

李蘊跟鄧紫棋（G.E.M.）與何超蓮是圈中出名的閨密，前晚何超蓮phone-in力撐好友復出，透過電話訪問說︰「Renee（李蘊）係我圈中至好嘅真心閨密，人又靚又有義氣，你做主播、出歌都繼續支持你，其實呢啲說話平時都講好多。」何超蓮透露李蘊為想陪一對子女成長，沒有自己的生活，「𠵱家出番嚟做嘢係100%支持，佢缺點係怕麻煩別人，面對困難寧可獨自承擔，待事情過去才輕描淡寫說出來，以免影響朋友，我跟G.E.M.也為她感心痛，好似今趟叫我call-in，佢勁唔好意思，係咁話『麻煩到你』，其實有咩所謂呢？佢好多呢啲位……」李蘊聞言哭成淚人，哽咽說︰「大家背景已經唔一樣，人哋嘅說話已經唔好聽，但我哋友誼自己知就得。」

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