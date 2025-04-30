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娛樂

破電視台隔膜 有感情戲 姚焯菲邱傲然合演音樂劇嗌過癮

【明報專訊】無綫小花姚焯菲（Chantel）、MIRROR成員邱傲然（Tiger）、COLLAR成員陳泳伽 （Winka）、P1X3L成員吳啟洋、連詩雅、黃浩然和海兒昨日出席主演音樂劇《三．八》發布會。姚焯菲與演死神的邱傲然有感情戲，二人打破電視台隔膜首度合作，惺惺相惜表示有留意對方演出，邱傲然讚姚焯菲青春活力，姚焯菲誇獎邱傲然跳舞好勁，互笠高帽。

記者：林祖傑

《三•八》講述3名分別18歲、28歲和38歲的女人遇上意外的故事，姚焯菲飾演18歲女主角，海兒與陳泳伽於不同場次擔演28歲女主角，連詩雅演38歲人妻。姚焯菲透露小時候曾有機會演英語音樂劇，最後因病未能演出，「今次演出很有挑戰，要記好多對白，亦會再唱《戀愛預告》」。邱傲然挑戰演死神，除演戲好難外，還要唱歌跳舞，他自嘲：「你知小弟唱歌的功力十分深厚。」姚焯菲強調現實中性格和劇中想脫單拍拖的女主角不一樣，「暫時唔想。」

對於有機會與無綫小花姚焯菲合作，邱傲然說：「覺得是這行好特別的一件事，可以因為不同工作，認識不同朋友和團隊，能夠互相學習，覺得真係幾過癮，能夠和她合作是一件好事，可以百花齊放。」他表示有留意姚焯菲的作品，「我有看她的MV，青春活力。」姚焯菲稱也有同感，今次合作的演員很多都未見過面，覺得好新鮮，亦有看邱傲然的MV，大讚對方跳舞好勁。邱傲然笑說：「呃吓人咋！」

海兒稱《中年3》無內定賽果

海兒與陳泳伽演同一角色，二人同是首次演音樂劇，海兒表示以往演歌劇，一直很掛念在舞台表演，完成首次圍讀，開心得忍不住回家爆喊，認為今次演音樂劇難度在於要講廣東話對白和唱廣東歌，要溫習發音，跳舞方面亦要下苦功，「試過跟女團VIVA學跳舞，很難專注四肢，手腳不協調」。

有傳無綫節目《中年好聲音3》內定賽果，身為評審的海兒稱自己以往參加古典音樂比賽的確有內定，但今次肯定完全沒有，「我在現場想八卦肥媽和張佳添畀幾多分，點𥄫都𥄫唔到，如何內定？」對於老闆楊受成力邀林家謙加盟英皇，問海兒可希望當林家謙師姐？她說：「咁正，支持，我很欣賞他，但他入行早過我，是大前輩，係咪咁計？我咪係VIVA師妹？」

陳泳伽否認和朱芸編秘婚

陳泳伽表示演戲沒有太多經驗，覺得今次演音樂劇充滿挑戰，透露角色性格比較女強人和無耐性，覺得某程度有點似自己，「面對細佬嗰陣就似，他不需要呵護，不過拍拖要互相呵護，所以面對男友（朱芸編）就不似，會較溫柔，我覺得男友都溫柔，不過他比較事業型，一定有好有唔好」。

朱芸編獲金像獎最佳電影原創音樂時感謝她，陳泳伽稱不知可入場觀看是否男友爭取，「以我所知只有太太或家人才可入場」。她否認和男友秘婚，現階段只希望照顧對方，「見他試過幾晚發燒，不食藥和不睡覺趕工，有時都擔心佢究竟得唔得，好怕他好早死，畢竟佢大我8年。我們有傾過結婚問題，有共識先以事業為重，試想如果我結婚，COLLAR點算呢？還未合時機，可能到我30多歲，觀感上大家都覺得OK，希望到時有這個決定，另一半仲係佢」。陳泳伽表示見到男友得獎十分感動，對於對方再次公開感謝，她說：「我有問過佢咁樣做會唔會有點夾硬，他只是幕後，擔心佢被人當做公眾人物，做什麼事都被放大，有同佢講過唔使講。」

首演音樂劇 連詩雅黃浩然勤練歌

連詩雅和黃浩然拍劇曾演情侶，今次首演夫婦，亦是兩人第一次參與音樂劇，連詩雅稱演出時要唱自己和別人的歌，可有在女兒面前練歌？她笑道：「我成日都嚮個女面前唱歌，問老公（陳家樂）點解抱住個女唱歌，個女成日瞓咗覺，究竟係我啲歌好悶，還是太好聽？一定是很療癒，所以瞓着。」黃浩然表示很感恩滿足到兩子想看爸爸演音樂劇的願望，正積極練歌，他笑說：「老婆當然有聽過，話老公咩都好，不過都叫我畀心機唱，不要失禮人。」

相關字詞﹕朱芸編 陳泳伽 （Winka） 海兒 邱傲然（Tiger） 姚焯菲（Chantel） 音樂劇《三•八》

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