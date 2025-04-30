蘇玉華獲潘燦良見證封劇后感完美 葛民輝暗示「軟硬」暑假開騷

夫妻合作感情再昇華

《完美證供》導演潘燦良讚太太為劇付出很大努力，值得鼓勵，又笑說：「不是我捧紅太太，其實是老婆捧我，佢睇完劇本話一定要主演，製造了機會給我做導演，大家做到想做的事，很開心。」蘇玉華稱與老公一起共事，能產生更多創意，過程中有摩擦，幸好沒影響婚姻關係，彼此感情再昇華，潘燦良說：「我做導演幾嚴格，演員的說話語氣和台詞執得好正，確實為太太帶來壓力，不過大家明白是為套劇好。」提到好友朱栢康憑《破．地獄》封金像獎最佳男配角，蘇玉華戥他開心，讚朱栢康做得好好，值得攞獎。問到是否有機會合作？潘燦良謂：「要睇緣分，不會因得獎才找他合作。」

區嘉雯認失落影后感失望

《Di-Dar》獲7獎成大贏家，葛民輝憑此劇獲最佳男配角（喜劇/正劇），談到相隔10多年再參加舞台劇頒獎禮，並且得獎覺得好開心，但他不會參演《Di-Dar》續集，「已找來黃秋生做新任校長角色，自己已卸任，因為撞期」。是否軟硬天使要開騷？葛民輝賣關子說：「噓……可能有表演在暑假發生，會去一個新場地，所以我要先處理自己公司的事，才能騰出時間綵排。（準備驚喜？）支票都未收，唔知會有乜！」

區嘉雯憑《金池塘》角逐最佳女主角（喜劇／鬧劇），最終不敵邵美君。她在公布賽果前受訪，對於日前失落金像影后，承認難免有失望，「但我活了多年，明白獎項並不在自己控制範圍內，不會為此而不開心，學習養生和美容，就是要懂得放下，保持樂觀心情，我都替衛詩雅得獎開心，其實所有入圍者也優秀」。同是教徒的朱栢康奪得最佳男配角，區嘉雯也戥他高興，期待跟對方合作，「他是鬼才，相信合作會被他欺負，但我是老師，頂得住」。

將向藝發局申請明年頒獎禮撥款

頒獎禮連續兩年不獲香港藝術發展局資助，香港戲劇協會會長馮祿德受訪時表示，今屆頒獎禮多得市民眾籌，足夠辦得不失禮，「很開心得到圈內、圈外的人不分立場支持，證明大家愛護香港的戲劇，給予業界工作人員肯定，反映香港戲劇也有號召力，有很多人從外地專誠來港欣賞戲劇，很多劇團也有實力帶作品到外地辦劇，可以響應政府和特首搞好香港文化產業」。他稱即將再為明年頒獎禮向香港藝術發展局申請撥款，希望可順利，「今年頒獎禮都有邀請政府官員和立法會功能組別議員出席，我們拋開風波，以平常心去做」。談到代表演藝界的功能組別議員沒有出席，馮祿德說：「我們從好的一面去睇，可能有事忙啦，不要令他尷尬，其實大家雙方有聯絡。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵