明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

蘇玉華獲潘燦良見證封劇后感完美 葛民輝暗示「軟硬」暑假開騷

【明報專訊】《第33屆香港舞台劇獎頒獎禮》前晚於灣仔一家餐廳舉行，《Di-Dar》獲7獎成大贏家，梁祖堯和邵美君憑此劇奪最佳男、女主角（喜劇/正劇）。憑《完美證供》獲最佳女主角（悲劇／正劇）的蘇玉華表示，有老公潘燦良在場見證得獎，感覺更完美，「因拍《正義迴廊》演律師，對這職業感到興趣，所以睇到《完美證供》劇本講律師，自薦演出，不過這是一人騷，很多法律名詞不能講錯，所以難度更加高，演出得到很多專業律師認同，我覺得很安慰」。

夫妻合作感情再昇華

《完美證供》導演潘燦良讚太太為劇付出很大努力，值得鼓勵，又笑說：「不是我捧紅太太，其實是老婆捧我，佢睇完劇本話一定要主演，製造了機會給我做導演，大家做到想做的事，很開心。」蘇玉華稱與老公一起共事，能產生更多創意，過程中有摩擦，幸好沒影響婚姻關係，彼此感情再昇華，潘燦良說：「我做導演幾嚴格，演員的說話語氣和台詞執得好正，確實為太太帶來壓力，不過大家明白是為套劇好。」提到好友朱栢康憑《破．地獄》封金像獎最佳男配角，蘇玉華戥他開心，讚朱栢康做得好好，值得攞獎。問到是否有機會合作？潘燦良謂：「要睇緣分，不會因得獎才找他合作。」

區嘉雯認失落影后感失望

《Di-Dar》獲7獎成大贏家，葛民輝憑此劇獲最佳男配角（喜劇/正劇），談到相隔10多年再參加舞台劇頒獎禮，並且得獎覺得好開心，但他不會參演《Di-Dar》續集，「已找來黃秋生做新任校長角色，自己已卸任，因為撞期」。是否軟硬天使要開騷？葛民輝賣關子說：「噓……可能有表演在暑假發生，會去一個新場地，所以我要先處理自己公司的事，才能騰出時間綵排。（準備驚喜？）支票都未收，唔知會有乜！」

區嘉雯憑《金池塘》角逐最佳女主角（喜劇／鬧劇），最終不敵邵美君。她在公布賽果前受訪，對於日前失落金像影后，承認難免有失望，「但我活了多年，明白獎項並不在自己控制範圍內，不會為此而不開心，學習養生和美容，就是要懂得放下，保持樂觀心情，我都替衛詩雅得獎開心，其實所有入圍者也優秀」。同是教徒的朱栢康奪得最佳男配角，區嘉雯也戥他高興，期待跟對方合作，「他是鬼才，相信合作會被他欺負，但我是老師，頂得住」。

將向藝發局申請明年頒獎禮撥款

頒獎禮連續兩年不獲香港藝術發展局資助，香港戲劇協會會長馮祿德受訪時表示，今屆頒獎禮多得市民眾籌，足夠辦得不失禮，「很開心得到圈內、圈外的人不分立場支持，證明大家愛護香港的戲劇，給予業界工作人員肯定，反映香港戲劇也有號召力，有很多人從外地專誠來港欣賞戲劇，很多劇團也有實力帶作品到外地辦劇，可以響應政府和特首搞好香港文化產業」。他稱即將再為明年頒獎禮向香港藝術發展局申請撥款，希望可順利，「今年頒獎禮都有邀請政府官員和立法會功能組別議員出席，我們拋開風波，以平常心去做」。談到代表演藝界的功能組別議員沒有出席，馮祿德說：「我們從好的一面去睇，可能有事忙啦，不要令他尷尬，其實大家雙方有聯絡。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕葛民輝（阿葛） 馮祿德（祿叔） Di-Dar 蘇玉華 第33屆香港舞台劇獎頒獎禮

上 / 下一篇新聞