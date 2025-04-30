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娛樂

傳腦退化 82歲白韻琹亮相對答如流 謝偉俊談妻健康：短期記憶欠佳

【明報專訊】82歲白韻琹（白姐姐）近年鮮有公開露面，傳她患腦退化症，昨日在66歲老公謝偉俊（Paul）相伴下到九龍灣出席活動，夫妻拖手出出入入，謝偉俊又悉心照顧太太進食，十分恩愛。白韻琹精神不俗，受訪問時有問有答，表現精靈鬼馬。問她會否忘記謝偉俊？白韻琹清晰回應說：「唔會！」她還爆老公會約其他女仔，謝偉俊談白韻琹健康狀况，稱對方短期記憶力欠佳，現在很喜歡駁嘴。

記者：柯美

攝影：劉永銳

白韻琹伙老公謝偉俊、姜大衛和太太李琳琳及兒子姜卓文一家三口出席「萬歲飲茶10周年」活動。謝偉俊稱很久沒與太太白韻琹一起出席公開活動，今次活動10周年，很有意義，所以出席。夫妻表示平時一星期去一次飲茶。問到白韻琹平時會做什麼？她說：「瞓覺，瞓好多。」有沒有運動？白韻琹說：「每日都做幾百下。」說時眼睛突然流眼水，謝偉俊細心幫她抹眼水。問白韻琹平時幾點起牀？她鬼馬說：「唔話你知。（會否多點出來？）你們（傳媒）都不喜歡我。不過今（昨）日好開心。」

白韻琹反應快 即席哼歌

謝偉俊透露白韻琹平時好少出街，出街要帶車仔推，因她不可以行太長時間。之前傳白韻琹健康出現問題，問她現在健康狀况？謝偉俊說：「她指數正常過我，短期記憶差點，長期嘅OK，記到些老歌。」白韻琹即席哼了幾句歌聲。謝偉俊稱太太間中有打麻將，不過要他陪伴在側。會否減少工作陪白韻琹，他說：「會減無謂應酬，犧牲休息時間，陪她當休息。（會去旅行？）會，長程要帶輪椅和多個朋友同行幫手。」問白韻琹記憶力差了會否記不起謝偉俊？她反應極快，大聲說：「唔會。」之後白韻琹上台分享吃完「軟心膳」感受，她大聲說：「好食，整得好靚，我將所有點心都食晒。」平時有否與謝偉俊去飲茶。白韻琹笑說：「間中，佢搵第二啲女仔。」

李琳琳未因失落女配不開心

李琳琳憑《從今以後》角逐第43屆金像獎最佳女配角，最終敗給《爸爸》谷祖琳，她稱沒有不開心，「從影62年，復出拍第一部戲即獲提名，得到大家肯定已很開心，對自己亦有交代，相信每個參賽者跟我一樣抱平常心」。在旁的姜大衛沒替太太失落最佳女配角不值，覺得今屆賽果好正常，「不需要𧨾她，頒獎典禮當晚老婆沒不開心，因她明白競爭總會有輸贏」。姜卓文透露媽媽賽前一點壓力也沒有，抱平常心，他為母親入圍角逐獎項感驕傲，大讚媽咪演得很好，令他好感動。

姜大衛相信金像獎絕對公正

問李琳琳會否多拍戲？她笑說：「久沒拍戲，人變懶了，不知會否遇到富挑戰的角色。之前有人搵過，不過現在香港電影寒冬期，開戲較艱難，希望未來市道會好一點。」姜大衛對電影業抱信心，「難關難過關關過，最重要觀眾入場睇戲」。對於網上流傳一名自稱是「金像獎選民」的網民表示收到一張非空白選票，最佳音響效果被填上「姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》」，質疑投票的公正。姜大衛稱不知道此事，反問傳媒是否已經證實？他表示相信金像獎絕對公正，李琳琳說：「要好好調查一下。」

相關字詞﹕李琳琳 姜大衛 謝偉俊 白韻琹（白姐姐）

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