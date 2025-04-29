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娛樂

【開箱】《最後生還者2》 貝拉藍斯能否獨挑大樑？

【明報專訊】改編自暢銷電玩《最後生還者》（The Last of Us）的同名劇集，4月13日在影視串流平台HBO Max推出第2季，首播當晚即錄得530萬觀看次數，比上季同期增加13%的佳績。上周播出第2集男主角佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）已遭地下組織「火螢」餘黨殺害，遊戲玩家覺得理所當然，不諳原作的觀眾則嚇到目瞪口呆，擔心今季餘下劇情，豈非成為觀眾好感度欠奉的女主角貝拉藍斯（Bella Ramsey）獨腳戲？

影評玩家口碑兩極

《最後生還者》遊戲總監Neil Druckmann與HBO劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》編劇Craig Mazin繼續擔任今季製作人，確保新劇忠於原作，無論是人設、造型、對白、劇情都高度還原，但為遷就不同載體而作出適當改編，理應可以理解和接受，問題是《最後生還者2》上架即出現口碑兩極情况，截稿前「爛番茄」網站綜合138篇影評文章得出94%高分，然而觀眾好感度卻跌至及格邊緣的51%，有傳部分遊戲玩家不滿今季劇情走向、貝拉藍斯高調出櫃並承認自閉症患者等有關，於是以「洗版」手段拉低評分泄憤。無論如何，HBO已證實開拍第3季，看來這場「口水戰」仍得維持一段時間。

《最後生還者2》故事延續首季劇情，在蟲草真菌肆虐全球，受感染者變成喪屍襲擊人類的凶險情况下，Joel（佩特羅帕斯卡飾）奉命護送14歲少女Ellie（貝拉藍斯飾）到鹽湖城，交由地下組織「火螢」醫生研究後者擁有免疫能力的秘密，藉以製造疫苗，挽救滅絕危機。正當Joel完成任務，卻得悉醫生打算殺死Ellie，從她腦袋取出細胞提煉疫苗，Joel情急下把組織首領及醫生統統擊斃，然後帶着Ellie返回倖存者家園。事隔5年之後，原本情如父女的關係逐漸變得疏離，Joel雖感心疼仍盡力照顧，性格反叛的Ellie則漸行漸遠，反而跟同性好友Dina（伊莎貝拉莫塞飾）變得更加親近，惹來恐同的酒吧老闆出言譏諷。

為報父仇虐殺主角

另一方面，火螢成員Abby（琦蓮迪化飾）帶着餘黨趕至，Joel慘遭對方以高爾夫球棒「爆頭」而亡，只能眼睜睜目睹一切卻愛莫能助的Ellie有多悲痛可想而知，並對自己冷待Joel深感悔疚。貝拉藍斯近日接受美媒The Hollywood Reporter訪問時稱，Ellie難以接受失去Joel的痛苦，第3集講到她在衣櫃偷偷嗅着對方遺下衣服的氣味，然後情緒崩潰痛哭一幕，自認是今季最難演繹的場面。據她解釋，由於現實生活甚少在人前流淚，拍攝這場戲時，卻有大批工作人員圍觀，性格使然令她好生為難，幸好最終都能順利完成。

相比上季枝節繁多，劇情緊湊，幾場喪屍襲擊人類的動作戲都拍得緊張刺激，反觀今季首3集進度仍然緩慢，不少網民表示失望；亦有觀眾不滿貝拉藍斯2022年公開非二次元性別身分後，剛好今季提到Ellie與女友Dina的同性戀情，批評劇集刻意加添LGBTQ元素，藉以配合覺醒文化，紛紛提出「棄劇」，事實卻是製作人忠於原著而已，可謂錯不在他。

琦蓮迪化表現出色

隨着佩特羅帕斯卡提早離場，今季焦點無可避免集中在貝拉藍斯，她的演技毋庸置疑，扮演反叛少女入形入格，偏偏角色設定並不討好，情况相當尷尬，觀眾大可把視線轉移到扮演Dina的《蜘蛛夫人》女星伊莎貝拉莫塞（Isabela Merced），以及「復仇女神」琦蓮迪化（Kaitlyn Dever）身上，尤其後者為報父仇，狠心虐殺Joel，眼神又怨又毒，演技令人心寒。另外，當Joel猝逝後，飾演其弟Tommy的基比奧路拿（Gabriel Luna）戲分亦將大幅增加，且看他跟Ellie如何守護倖存者家園。

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