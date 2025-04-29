湯告魯斯入場睇《罪人們》 米高佐敦多謝支持

截至周日（27日）為止，《罪人們》美國上映10天票房累收1.22億美元（約9.5億港元），全球更達1.61億美元（約12.5億港元），以製作費9000萬美元（約7億港元）計算，可謂穩賺不賠。下月將赴康城影展宣傳新片《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning）的湯告魯斯（Tom Cruise），昨日亦抽空入場欣賞《罪》片，並把他在戲院門口「打卡」的照片上載到社交媒體，恭喜台前幕後取得成功之餘，不忘提醒觀眾：「記得睇到片尾，有彩蛋片段呀！」男主角米高佐敦隨即留言回應：「多謝你的愛和支持。」