少時太妍澳門開騷又食又玩好精神

太妍澳門站演唱會於威尼斯人金光綜藝館舉行，前晚全場爆滿，逾萬粉絲捧場。太妍穿上金色華麗晚裝走上紅色樓梯，以普通話「大家好」打招呼，有粉絲讚她「靚女」，她即微笑回應。她又指開場時從天而降的紙碎刻意噴上香水，「希望大家帶它回家，透過這些香氣，記得這個演唱會」。太妍全晚演唱20多首歌曲，包括《Letter to Myself》、《To. X》及《Four Seasons》等。她表示以往出國表演，為了集中精神，甚少外出遊覽，今次在澳門卻四處逛，大讚當地風景漂亮，食物好吃，「我食得好、睡得好、很健康」，雖然生活總有壓力，幸好開騷可以見到粉絲，讓她快速「充電」，台下有人大聲示愛，太妍也用普通話回應「我愛你」。

演唱會尾聲，太妍表示一連兩場澳門騷為她帶來美好又幸福的回憶，有粉絲高呼「不要走」，太妍聞言即說「我會再來的」。太妍將於6月7日在亞洲國際博覽館Arena舉行香港站演出，門票早已售罄。

記者：蘇珮欣