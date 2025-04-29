【娛樂場】爆炸戲棚「兒童音樂劇培訓課程」 蘇韻姿麥秋成任導師

陳恩碩任課程監督，「香港兒童音樂劇始祖」胡寶秀任戲劇教育顧問，還有不同演藝範疇的星級導師教授戲劇、唱歌和跳舞，包括麥秋成、何遠東和蘇韻姿等，還有爆炸戲棚演員帶領學員接受結合藝術、文學和創意的多元培訓。

陳恩碩難忘從閒角晉身主角經歷

陳恩碩透露開辦培訓課程到籌備兒童長壽音樂劇跟自己經歷有關，回想4歲時看兒童音樂劇後對舞台表演產生興趣，央求父母讓他參加音樂劇訓練，5歲開始受訓，從最初害羞得上課哭個不停，遴選時躲在其他同學後方避開注意，經過劇團悉心指導及訓練下，漸漸從群戲角色到晉身主角，後來更有機會在香港話劇團、風車草劇團等專業製作任小演員的主要角色，甚至發展了創作及製作的興趣，「除讓我吸收專業經驗與知識，更培養出以行動實踐所想的性格。未必每名小演員將來也會投身演藝行業，但戲劇教育的確是讓小朋友吸收到學校和家庭教育以外的人生經驗和加速成長的好工具」。

邀恩師參與 見證薪火相傳

陳恩碩開心邀得胡寶秀博士參與培訓課程，對方正是當年他的戲劇導師，今次合作見證劇場界薪火相傳的精神，「令音樂劇在香港普及化，人才培訓是非常重要的一環。與此同時，豐富的演出機會，不但可以讓演員學以致用，深化從課堂學習得來的技巧，更能啟發他們發掘潛能和興趣，從而作出更精準的人生規劃。舉辦專業兒童音樂劇培訓課程，除想發掘與培育人才，更重要是希望透過戲劇，培養孩子的專注力、溝通能力及團隊合作精神，從中提升表達能力、建立自信心和認識自己」。