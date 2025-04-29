明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

朱敏瀚無唱情歌冧陳曉華 王敏奕自認易𧨾零霸氣

【明報專訊】王敏奕、朱敏瀚、黃子恆和鄧伊婷等昨日現身觀塘商場宣傳無綫新劇《虛擬情人》，一眾藝人玩遊戲比併，朱敏瀚和黃子恆分別抱起鄧伊婷和吳文懿做深蹲，兩男表現有點吃力，場面搞笑。之後朱敏瀚演繹譚嘉儀主唱的劇集主題曲《熟悉的你》，其間情深款款望向在台下的王敏奕。

問朱敏瀚是否當了王敏奕是緋聞女友陳曉華？他否認，「這首歌是屬於劇中我和敏奕的愛情故事」。有沒有對陳曉華唱過情歌？朱敏瀚說：「每次唱歌都是公開向大家唱，未試過對住一個人唱，我私底下唱歌都是在洗澡時。」今次不是朱敏瀚首次公開獻唱，之前有出埠登台，上星期與其他藝員在馬來西亞開迷你演唱會，「今次唱女仔歌，事前自掏腰包搵人改成男仔版，希望將來有機會唱自己的劇集主題曲」。

王敏奕稱老公曾國祥沒向她唱情歌和寫情信，笑說：「我好易𧨾。點𧨾掂我？忘記了。」朱敏瀚笑稱劇中對王敏奕如狗般聽話，凡事以對方為先，「現實會理性一點，不會像角色對程晴（王敏奕飾）至死不渝，會各方面平衡」。王敏奕演霸氣女總裁，與現實的她相反，「我一點也不霸氣」。

鄧伊婷情傾人夫吳尊

鄧伊婷穿連身短裙被朱敏瀚抱起，不擔心走光，因做足安全措施，著了打底褲，「今（昨）日條打底褲有點長，反而驚條阿婆打底褲突出，會好肉酸」。單身的她透露擇偶條件，偏愛戴眼鏡文青男，「溫柔、體貼和專一，又要有點肌肉，吳尊完全符合我的條件，他出過書，又經常運動和愛惜太太」。說到吳尊已結婚，她笑言：「我會等他。」

記者：柯美

相關字詞﹕鄧伊婷 朱敏瀚（朱仔） 王敏奕 虛擬情人

上 / 下一篇新聞