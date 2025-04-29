謝霆鋒尾場唱《壞習慣》嗌打冷震 自爆想加場 惟場館無期

記者：鍾一虹

謝霆鋒前日開騷前帶兩子Lucas和Quintus到啟德園區內的餐廳食飯才回場館，三父子現身時引起哄動。其後Lucas與Quintus跟嫲嫲拉姑到場館成焦點，3人拍照時，拉姑跟Lucas高舉V手勢，Quintus豎起兩隻拇指。問到Lucas和Quintus覺得爸爸個唱如何？兩人微笑未有回答，拉姑雙手合十代答：「來到就是支持，多謝、多謝。」Quintus怕醜擰歪面。

「拋mic stand」代替掟爛結他

容祖兒和蔡卓妍看謝霆鋒頭場演出時，「投訴」未能聽到經典歌《壞習慣》感可惜，謝霆鋒尾場順從民意獻唱《壞習慣》，引得全場尖叫，謝霆鋒唱畢笑說：「我打冷震呀！有冇搞錯呀，大家嗌得最大聲是《壞習慣》，我假假哋都係個Rock友，點會係呢首㗎？」歌迷由開騷期待到尾場，想看謝霆鋒過去在演唱會的經典動作「掟爛結他」，相隔25再開騷，他選擇每晚唱到最high時以「拋mic stand」代替掟爛結他，跟觀眾握手時「掟護腕」給歌迷做紀念。之後他呼喚全場觀眾站起來跳唱，將氣氛推向高峰，直至個唱尾聲，謝霆鋒不捨說：「多謝來自世界不同地方的你們，跟我一齊完成夢想，其實如果有期會繼續開，可惜冇……多謝你哋。」他最後以《活着VIVA》為個唱結尾。演唱會結束後，歌迷意猶未盡，網上有多段短片，見剛散場的觀眾於港鐵和巴士車廂中，大合唱謝霆鋒歌曲。

謝霆鋒謝台前幕後歌迷 盼開巡唱

謝霆鋒昨日在社交平台分享完騷感受，「20萬人嘅演唱會結束，所有台前幕後嘅工作人員、觀眾席遠道而來嘅朋友，多謝大家陪我一齊創造呢場進化20幾年嘅珍貴回憶。呢個演唱會可以話係每一塊蝴蝶紙碎、每一根草都花咗心思，從德國舞台班底到意大利、日本嘅設計到中國嘅藝術麥（咪）架……世界各地班底參與，先至可以將今次嘅願望實現。大家識咗我咁耐，都明我處女座嘅個性，可能我唔係最好，但一定會將所有嘢盡量完美。當然希望將呢個舞台帶到世界各地，但每個地方都有自己對舞台嘅規矩同限制，我都係想令舞台盡善盡美，希望有緣分可以盡快同你哋再見面。好開心同大家一齊唱，你哋嘅青春，同樣係我嘅青春」。

謝霆鋒成為首名進駐啟德主場館開騷的華人歌手，4場演唱會連日來在社交平台洗版，「謝霆鋒演唱會」關鍵字逾3.5億閱讀流量。業界估計，演唱會吸引海內外歌迷湧港，帶動旅遊、餐飲和周邊消費，有助促進本地經濟。

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