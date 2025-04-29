羨慕隊友經理人拍拖 蘇雅琳想找霸道總裁當男友

馬志威則表示跟蘇雅琳一早認識，跟Marf同是他的足球波友，「我有與她分享一些足球技巧，覺得佢技術好過男仔，不過可能佢唔記得咗啦！未知是否收了經理人order才這樣講，亦都見識過Marf的球技，但未有機會同場踢波」。他表示不清楚女友戴穎工作日程，只知道對方很忙，「都有時間見面，都是定期食吓米線，現在我已可食到中辣，遲些再挑戰大辣」。

張馳豪穿低V西裝外套，真空曬胸肌現身。問可會接受拍內褲廣告？他說：「這方面找我細佬較好，他是專業模特兒，我經驗尚淺。」

記者：林祖傑