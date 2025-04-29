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娛樂

古天樂擬開拍「魚蛋妹」成長記 稱《尋秦記》今年上映 非都市傳說

金像獎｜古天樂擬拍「魚蛋妹」成長故事 《尋秦記》非都市傳說

【明報專訊】《九龍城寨之圍城》於第43屆香港電影金像獎奪9獎成為大贏家，團隊前晚出席電影公司在中環舉行的慶功宴，一齊食「城寨叉燒飯」，導演鄭保瑞表示希望團隊盡興不醉無歸，同時宣布《九龍城寨之圍城》上映一周年，5月1日「城門再開」於戲院再度上映。他表示沒有想過《九龍城寨之圍城》可以得到9個獎這麼多，「我們用了很大的努力，至少這套片行出海外，我們不覺得失禮，所以好希望所有台前幕後工作人員，都得到他們希望得到的獎」。古天樂說：「我唔理，我好開心，真的攞到好多獎，這部戲能行出海外和得到肯定，證明我們的努力沒有白費。」鄭保瑞稱《九龍城寨之圍城》有好成績，有信心下一套成績更加好，所有開拍續集的事宜都在進行中，創作上要好小心。

古天樂表示很開心見到「魚蛋妹」王尹菁。問到會否開拍《九龍城寨之魚蛋妹成長》？他說：「《龍頭》、《終章》都可以拍，做咩唔可以講成長。」蔡思韻於頒獎禮上取笑《尋秦記》比《風林火山》更似都市傳說，古天樂謂：「其實《尋秦記》今年會出，唔係都市傳說。」有份參演的林峯謂：「到時多多支持。」

伍允龍失落男配未感失望

林峯對於被劉嘉玲讚「人chok、歌精、舞勁」，他笑道：「多謝嘉玲姐畀咗個稱號我，身為演員可以有角色令觀眾記得，要多謝導演鄭保瑞和老闆古天樂。」伍允龍未能憑王九一角奪最佳男配角，問可感到失望？他說：「套戲成績咁好，有份提名已很開心。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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