力邀林家謙加盟 楊受成：唔簽佢我係龜蛋

林家謙叫楊生冷靜

楊受成連番「狙擊」林家謙，還對記者說：「唔簽佢（林家謙）我就係龜蛋。」之後他跟陳茂賢受訪時，又拉林家謙入鏡說：「呢條傻仔左閃右避，唔好嘰嘰趷趷啦，企喺中間。」林家謙尷尬謂：「楊生，你冷靜啲先，做咩又夾我？」楊受成稱：「呢度唔係黑社會，唔係夾你呀。」林家謙解釋拍戲只是戲言：「求你別要，頭先講笑咋！」楊受成再說：「我哋唔講得笑㗎，反面㗎。」陳茂賢見狀說之後再傾解圍。

此外，楊受成開心《破•地獄》叫好叫座又獲獎，認為做生意最恨既有獎金（票房）也有獎品（獎項），承認對賽果有少許失望，「有一兩個大獎應該拿到的，可是沒辦法，金像獎有好多評委，總有人鍾意，有人會不鍾意。今年我們會開拍4至5部戲，至於能否找《破•地獄》原班人馬開新戲，由導演話事」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳