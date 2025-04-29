劉青雲無意破梁朝偉6奪影帝紀錄 「金像獎選民」爆投票表格被填寫 大會稱了解中

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

劉青雲憑電影《爸爸》第四度奪得影帝殊榮，谷祖琳和蘇文濤亦憑此片分別獲最佳女配角和新演員，「一家三口」捧獎出席慶功宴。劉青雲表示過去比較少機會可以跟片中「一家人」同台獲獎，能夠與「太太」谷祖琳和「兒子」蘇文濤齊奪獎，感覺很圓滿。他認為今年頒獎禮氣氛相比以前較少見，「今（前）晚感受到現場好有energy，演員之間好有感情，邊個攞獎都會落淚。以前我比較予人斯文感覺，不過當見到已認識很久的衛詩雅得獎，自己都好感動，因為她很用功和盡力，對方有好成績都替她開心」。劉青雲稱太太郭藹明很理解他，未有計劃特別慶祝，笑說平日太太負責煮飯，所以不必等到有獎才吃大餐，否則他一定好瘦。

劉青雲讚氣氛團結 電影界有希望

對於第4次封影帝，會否視六奪影帝的梁朝偉為目標？劉青雲說：「真係冇咁諗，佢（梁朝偉）已經係legend。」他只差梁朝偉兩次，劉青雲謂：「但我提名了18次，其實冇乜所謂，冇話贏輸，演員係應該並肩作戰。今（前）晚留意到好多演員都做得好好，大家都好開心，氣氛團結，大家都是演員，電影界是有希望！」

谷祖琳得知戲中拍檔劉青雲一齊得獎，即時有釋放和放鬆感覺，「今（前）晚不敢飲醉，因為翌日要起程參加烏甸尼遠東電影節」。她大讚頒獎禮氣氛好，各演員得獎也互相感動落淚，證明很有感情。蘇文濤年齡已可以合法喝酒，但要應付考試才不飲。

衛詩雅無意加價 朱栢康有得傾

《破．地獄》共獲5獎，衛詩雅在慶功攬住「哥哥」朱栢康與「蓮姐」金燕玲爆喊，承認心情尚未平復，感覺事情來得太快，自爆被朋友取笑，在電視看直播時，幾乎每個鏡頭都見到她喊，「不知臨公布賽果前一刻，鏡頭影到我狂深呼吸，好想看重播」。她大讚丈夫很旺妻，笑說以後所有重要場合，都會當對方是吉祥物帶在身邊，或整成公仔鎖匙扣掛上身。衛詩雅感恩和開心事業愛情兩得意，幸運遇到很多善良的人，不敢說自己是人生勝利組，「我會繼續努力，經過今（前）晚，瞓醒又是新的一日，預備看新劇本。本身和老公未有生育打算，小朋友有又得、無又得，所以得獎對我們完全沒影響」。榮升影后的她無意加片酬，盼與整個行業一齊共渡難關。

在頒獎禮哭成淚人的朱栢康被嘲笑有10公升眼淚，他解釋因見到衛詩雅一直很努力，替對方封后很高興，自己得男配角，感到光宗耀祖和榮幸，讚賞每名入圍者都值拿獎，「得獎後當然想加片酬，但知市道低迷，有得傾，最緊要劇本、角色、班底好，得獎後想放假一天，好好休息再開工」。

「金像獎選民」稱選票被填寫感傷心

此外，前晚網上流傳一名自稱是「金像獎選民」的網民表示收到一張非空白選票並上載圖片，最佳音響效果被填上「姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍成》」，質疑投票的公正。該網民稱：「我拎到呢份屬於自己嘅一票感到傷心，亦對我曾任職嘅公司失望同感到恐懼。因為我拎到一份畀人預先填起嘅選票，令我心裏面有好多假設想法，我對呢份選票同任何一個單位感到不值……如果咁輕易就畀其他人填上，制度就唔再值得信任。」該網民表示沒有就事件向委員會查詢。《明報》就事件向金像獎大會和其他金像獎選民查詢，金像獎大會昨晚回覆：「金像獎董事局高度關注，正在了解事件。」其他金像獎選民則表示沒有遇該網民的情况，選票是直接寄屋企，非由公司分發。

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