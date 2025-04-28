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娛樂

梁朝偉興奮緊張 劉嘉玲取笑「驚人多」 陳卓賢林家謙粉絲出動遊艇應援

金像獎紅地氈｜梁朝偉擔任頒獎嘉賓心情緊張 被嘉玲取笑：驚人多呀

【明報專訊】金像獎紅地氈星光熠熠，多名女星鬥性感，盧慧敏、劉雅瑟以大露背裝亮相，谷祖琳大騷事業線。王丹妮穿香檳金閃片長裙，配以一頭短髮。最佳衣著獎由陳法拉和盧鎮業獲得。

陳卓賢（Ian）與林家謙入圍角逐獎項，維港有三艘粉絲應援船，兩艘是Ian、一艘是林家謙。Ian跟舊愛盧慧敏同場，盧慧敏受訪時，Ian應援船剛巧停在她背後，變成與Ian「另類合照」。Ian見粉絲出錢包下兩艘遊艇為他應援，非常感激支持，不認為是與同角逐「最佳原創電影歌曲」的林家謙對撼，各有支持者。

古天樂坐Uber Taxi型爆出場

梁朝偉（偉仔）擔任頒獎嘉賓，相隔多年再出席金像獎既興奮又緊張。太太劉嘉玲笑他緊張因「驚人多」。傳偉仔參演《九龍城寨之龍頭》飾演雷震東？他否認道：「沒有人跟我接觸，我無聽聞。」古天樂日前表示不排除有雙『龍頭』，惹猜測是他與周潤發？偉仔說是謠傳。古天樂昨晚戴黑超穿西裝乘坐Uber Taxi型爆壓軸出場。

呂爵安（Edan）與劉青雲為電影《爸爸》行紅地氈，Edan被問戰衣是否與緋聞女友林明禎一齊揀？他指是公司造型師揀。日前他在《膠戰騷》改編G-Dragon歌曲被網民批評，他希望大家用欣賞角度，揀這首歌因流行及適合集體跳唱。劉青雲太太郭藹明未有陪同出席，他稱太太退居幕後，甚少參與公開活動，專心幫他打點做幕後軍師，戰衣是夫婦一齊揀。

MC承認有玩啤牌 不擔心沉迷

鄧麗欣憑《我談的那場戀愛》角逐最佳女配角，因病缺席，該片只有張天賦（MC）代表到場。近日網傳有男歌手玩Poker啤牌豪賭，一晚輸掉30幾萬，暗示為MC。他表示有聽到傳聞，承認私下與朋友有玩啤牌和打麻將，但非如傳聞上落注碼大。會否視賭博為減壓方法？他不擔心沉迷，當娛樂去玩，注碼不會加大。想做新一代賭神？他稱如拍電影，有機會都好。

蔡卓妍（阿Sa）傳與「百億麻將館太子爺」石恆聰復合，她不願多談，「我無話復合，我理自己就得，無承認過呢樣嘢，總之唔好理我啦！我唔想畀你們哋知，唔想講。（現在感情生活是否開心？）我日日都好開心。（前夫鄭中基傳與余思敏離婚？）人哋啲嘢唔答喇！唔關我事！」

Coldplay騷後 邱彥筒稱工作機會增

邱彥筒（Marf）露膊打扮佩戴價值700萬元首飾，前一日曬燈希望膚色更靚。她擔任Coldplay暖場嘉賓後被指蜚聲國際，她說：「係就好喇！」她發覺社交平台多了很多英文留言，亦多了人斟洽合作，希望有更多工作，拍多些電影。傳她擊敗30名歌手奪暖場嘉賓位置，她問過相關人士，是假新聞，但不知實情，好榮幸得到珍貴機會。

（第43屆香港電影金像獎頒獎典禮）

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