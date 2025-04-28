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娛樂

衛詩雅大熱封后 劉青雲四度稱帝 《九龍城寨之圍城》奪9獎成金像獎大贏家【短片】

金像獎｜衛詩雅憑《破‧地獄》大熱封影后 「阿哥」朱栢康激動爆喊

【明報專訊】第43屆香港電影金像獎昨日假香港文化中心舉行，劉青雲憑《爸爸》四度登上金像影帝寶座，戲中「太太」谷祖琳和「兒子」蘇文濤亦憑該片分別奪最佳女配角和最佳新演員，實現了青雲賽前盼「一家三口」齊攞獎的願望。入行17年的衛詩雅憑《破．地獄》首度封后，該片共獲5獎，可惜許冠文未能相隔43年再奪影帝。《九龍城寨之圍城》橫掃9個獎項，成為大贏家，包括最佳電影、最佳導演、最佳攝影 、最佳剪接、 最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳動作設計、最佳音響效果及最佳視覺效果。

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

劉青雲特別多謝那位「爸爸」

劉青雲憑《爸爸》擊敗許冠文、林峯、游學修及郭富城，第四度登上金像影帝寶座，他說：「今日是好特別的晚上，我21歲拍第一部電影《聽不到的說話》，導演是姜大衛，他坐在台下，好開心見到那麼多前輩出席，若你們不出席，我就是前輩了。《爸爸》給我好奇怪的過程，令我知道太多東西不知道，拍完後以為自己知道，其實原來不知道。多謝團隊，《爸爸》導演唔好喊啦（台下翁子光爆喊）！多謝家人和太太，特別多謝那一位『爸爸』。」青雲受訪時否認四度奪影帝沒新鮮感，稱依然好緊張，因得獎是好奇妙的事，但提醒自己只是幸運。見到谷祖琳和蘇文濤獲獎，感覺願望達成。

衛詩雅：阿哥我哋得咗

衛詩雅憑《破．地獄》撼低許恩怡、區嘉雯、談善言及鍾雪瑩首封金像影后，她表現激動，與在旁的老公相擁，在台上含淚說：「阿哥我哋得咗！多謝金像獎評審、英皇娛樂和老闆楊受成，多謝家人和老公給我安全堡壘，讓我追求夢想，多謝導演陳茂賢在我想放棄自己時，你無放棄我。」她引用《破．地獄》的對白，「既然上了這程車，就享受沿途風景。我覺得我很幸運，可以成為這程車的風景」。

古天樂在《九龍城寨之圍城》獲最佳電影時講感言：「我希望以後的香港電影金像獎，看到由所有新人帶領我哋香港電影走出另一步。」谷祖琳憑《爸爸》獲最佳女配角，她說：「多謝導演翁子光，你是一個很勇敢又有才華的人，打從心底佩服，多謝劉青雲，我當了你是我爸爸，我會繼續努力。」她在後台接受訪問，稱塑造角色的過程最大挑戰是要抽離，因不知自己原來太入戲，有幾場戲令她很震撼。

朱栢康奪男配感謝上帝

朱栢康憑《破．地獄》首度提名最佳男配角即獲獎，他爆喊發表感言，「感謝上帝一直為我這個不完全的朱栢康開路。獎我佔成分好少，一個人光芒並非一個功勞，是在上帝安排下，由很多遇見和相聚而成就出來。最後送上一句祝福，事情未必一帆風順，但主的恩典夠用，香港電影加油」。他受訪時說：「角色給我最大意義，是有好多人都可能經歷中或經歷過誤解，我的角色正是表述這些誤解背後，可能有千絲萬縷的原因形成，盼觀眾有反思。」他承認得獎圓夢，亦是他現階段一張成績表，今後會繼續努力。

蘇文濤獲梁朝偉頒最佳新演員

蘇文濤憑《爸爸》獲最佳新演員，對於從梁朝偉手上接過獎項，他形容超級意義非凡，「見到梁朝偉忽然登場，我覺得發生得太快，都呆了一呆，獲獎仍未消化到。好開心是由他頒獎給我，因我從小看他、看到大」。

（第43屆香港電影金像獎頒獎典禮）

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