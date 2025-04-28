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娛樂

【開箱】《惡緣》見證因果循環 警世意味深長

【明報專訊】影視串流平台Netflix本月4日推出韓劇《惡緣》，幕前陣容強大，請來《魷魚遊戲》朴海秀、《海岸村Cha Cha Cha》申敏兒、《殺人者的難堪》李熙俊、《熱血司祭》金成均、《離婚保險》李光洙及《沒有美色殺人狂》孔升妍合演一場因果報應的戲碼，「爛番茄」影評網站給予83%高分，一度登上Netflix非英語節目收視榜亞軍，證明叫好叫座。

李熙俊買兇殺父親

《惡緣》全劇只有6集，以簡單而緊湊的結構，把觀眾推進不安情緒的深淵。6位主角關係糾纏不清，命運恍如環環相扣。故事由朴在永（李熙俊飾）投資失誤而借高利貸說起，債主限他一個月內還款，否則將會取走其器官。怕死的他發現父親朴東植（崔宏一飾）購入5億韓圜（約270萬港元）人壽保險，於是決定買兇殺父，並找來有前科的延邊朝鮮人張吉龍（金成均飾）駕車撞死父親，再偽裝成交通意外，藉以詐騙保險金。朴在永收到父親死訊後，打算馬上申領賠償，卻被通知事件有他殺可能，從此節外生枝。

已婚醫師韓相勳（李光洙飾）與美女李裕姃（孔升妍飾）深宵密會，凌晨駕車撞到朴東植，由於韓相勳涉酒後駕駛，為了逃避刑責，決定埋葬屍體，卻遭金範俊（朴海秀飾）目擊，於是綁走對方，並利誘他成為共犯。韓相勳惡向膽邊生，原本打算把李裕姃一併撞斃，最終卻被金範俊殺死。

朴海秀奸計難得逞

另一方面，女醫生李周妍（申敏兒飾）在急症室接獲一名臉部和身體嚴重燒傷的匿名患者，經過治療後，得悉對方名叫朴在永，李周妍埋藏多年的「噩夢」終於爆發，話說高中時期，同班同學妒忌她當上學校的模特兒，派人把她強姦。李周妍聘請私家偵探調查3名強姦者下落，朴在永正是其中之一，她計劃手刃仇人，卻遭醫院同事尹正敏（金南佶飾）阻止。

「惡緣」最後一環源自金範俊與相識多年的李裕姃合作，女方施展美人計，男的負責拍下證據，藉詞勒索。金範俊在獄中認識張吉龍，後者提出合作，前者協助殺害朴東植，豈料朴父捱撞後未斷氣，於是想出妙計，設局令韓相勳再撞向傷者。直至韓相勳知道真相後，金範俊殺死對方，成為通緝犯。金範俊與張吉龍原本打算要脅朴在永交出保險金，好讓他倆逃亡，可是朴在永收不到賠償，糾纏期間金範俊殺死張吉龍及朴在永，更換上後者的身分，以為可以避過通緝，兼奪得保險金，結果因朴在永欠債未還，慘遭綁架並取去器官填債。

《惡緣》就像蜘蛛網一樣串連多個故事，透過不同時間線交織一起，雖然複雜但不難理解。6位主角看似互不相識，卻因彼此過去遭遇，尤其是他們的惡行，產生蝴蝶效應，最終互相毁滅。Netflix近年推出多部犯罪劇如《殺人者的難堪》、《毒梟聖徒》等，論創意《假面女郎》比《惡緣》出色，至少融入韓國流行的整容題材；《惡緣》除了因果報應的主題較為突出，令人留下印象只有主角的粗言穢語。

李光洙改搞笑形象

全劇最大亮點是6位主角的演技，特別是申敏兒與李光洙，前者抹去近年愛情喜劇女王的正面形象，扮演性侵受害者，展現痛苦情緒，令人心痛；後者則以搞笑形象深入民心，新劇扮演為隱瞞罪行而作出極端選擇者，讓觀眾看到他的全新面貌。朴海秀繼《魷魚遊戲》後，再次扮演笑裏藏刀的狠毒角色，讓人毛骨悚然，最後罪有應有，觀眾總算鬆一口氣。

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