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娛樂

哥普拉獲頒AFI終身成就獎 羅拔狄尼路感激《教父》導演改變人生

【明報專訊】美國電影學院（AFI）前日在洛杉磯杜比劇院舉行頒獎禮，《教父2》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）成為第50屆終身成就獎得主，大會邀請他的好友史匹堡（Steven Spielberg）及佐治魯卡斯（George Lucas）負責頒獎，曾跟他合作的《現代啟示錄》夏里遜福（Harrison Ford）、《大都會》德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）及《棉花俱樂部》戴安蓮（Diane Lane）等輪流上台致敬，憑《教父2》贏得奧斯卡最佳男配角的羅拔狄尼路（Robert De Niro）更表示：「哥普拉改變了我的人生。」

剛於本月7日慶祝86歲生辰的哥普拉，去年自資1.2億美元（約9.3億港元）拍攝科幻片《大都會》（Megalopolis）雖然賠本收場，影壇巨匠地位依然穩如泰山，執導經典《現代啟示錄》及《教父》第1、2集早已入選AFI百大電影之列，AFI董事會主席嘉芙蓮甘迺迪（Kathleen Kennedy）前日在終身成就獎頒獎禮致辭時，稱讚對方是「無與倫比的藝術家，為美國影壇創造經典，並啟發一代又一代的電影人，繼承他的藝術才華和獨立精神」。

史匹堡讚歎《現代啟示錄》

比哥普拉更早獲頒終身成就獎的史匹堡，前日偕「星戰之父」佐治魯卡斯致辭及頒獎時，分別提到哥普拉對他倆的影響，史匹堡憶述對方邀請欣賞《現代啟示錄》5小時未刪剪版本，「當放映完畢，他即追問我的意見和感想，而我只有讚歎」，他亦認定《教父》是「美國史上最偉大的電影」。

佐治魯卡斯則重提1968年在哥普拉執導《彩虹仙子》片場首次見面的情况，「當年我只有22歲，他教導我要有『跳落懸崖』的勇氣，從此成為我拍戲的座右銘，雖然我至今仍未能攀升至他的水平」。

哥普拉從兩位導演好友手上接過終身成就獎座，感慨地說：「我終於明白到，培育我成材的並不是家庭，而是在座的你們，包括我的朋友、同事、老師、家人、鄰居，以及每位歡迎我重返工作崗位的漂亮面孔。」

曾在《教父》系列飾演父子的金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）和阿爾柏仙奴（Al Pacino）一起上台致辭，前者感激哥普拉「改變了我的人生」，後者亦多謝對方「相信我，甚至多於我相信自己」。

AFI終身成就獎始於1973年，過去曾經獲獎的電影人，可謂粒粒皆星，除了史匹堡之外，還有「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）、首位黑人金像影帝薛尼波達（Sidney Poitier）、奧斯卡史上最多提名的紀錄保持者梅麗史翠普（Meryl Streep）等，上屆得主是金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）。

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