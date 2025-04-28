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娛樂

【娛樂場】《虛擬情人》 朱敏瀚曬44吋胸肌冧「戀愛對象」

【明報專訊】王敏奕和朱敏瀚主演無綫新劇《虛擬情人》今晚首播，徐正康與林瑋澄聯合監製，翁善瑩編審。曾參與製作《跳躍生命線》、《白色強人》和《白色強人2》的林瑋澄首次任監製，以容易引起共鳴的愛情題材為切入點，製作《虛擬情人》，透露淺層意義是女主角程晴（王敏奕飾）在虛擬世界創作理想情人，核心理念是透過這段關係，帶出重拾初心的主旨，「女主角在愛情上跌跌撞撞，經歷幾段不圓滿的愛情，身為電腦工程師的她決定創作虛擬情人Adam（朱敏瀚飾），為自己打造理想情人。Adam冇樓亦冇車，沒有任何物質條件，有的只是一顆單純愛程晴的心。AI的愛是個提醒，讓大家知道愛情本來面貌是如何，不需將愛情變得勢利計算，重拾單純愛人的初心」。

AI情人闖現實世界陷3角戀

《虛擬情人》講述女主角程晴是虛擬情人平台「Love Virtually」創辦人兼首席技術長，讀書時因有感「筍盤」極少，用AI打造「虛擬完美情人」Adam；10年間，Adam在虛擬世界爆紅。程晴與另一創辦人「Love Virtually」井俊二（黃子恆飾）有段互相利用的愛情關係，井俊二銳意推出以性感肌男做主打的7.0 version迎戰競爭對手，怎料意外導致版本崩潰……

程晴唯有將收起的初版Adam發布救場，倉卒下更新，刺激了程式漏洞，Adam來到現實世界。他初次接觸人類的複雜情感，執著於純潔的愛情，令程晴重拾戀愛的簡單，一次又一次顛覆她對愛情的了解。程晴對井俊二變得冷淡，意外發現情敵是AI情人Adam，為此設法對付對方。

首當男主角的朱敏瀚演「完美肌男」版Adam，除擁44吋胸肌，背脊肌肉紋理清晰、結實。他透露自2012年拍畢劇集《拳王》後，養成每天健身鍛煉習慣，「好的身體狀態都是藝人的條件之一，拍完《拳王》後，覺得自己膊頭同背肌比較弱，所以針對這兩部位下苦功，因為想身形比例更靚。2022年拍《虛擬情人》時，應該是我最弗的時候」。

朱敏瀚有專屬gym area

朱敏瀚笑言為在鏡頭前保持最佳狀態，拍攝現場被他變成流動健身室，「我會成日問啲crew攞啲重嘅拍攝道具做gym，劇組特登喺廠畀個gym area我」。

《虛擬情人》翡翠台

4月28日起 逢周一至五晚8時30分

相關字詞﹕林瑋澄 朱敏瀚 王敏奕 虛擬情人

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