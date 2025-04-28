盧巧音帶病完成個唱 收舊愛謝霆鋒花籃感意外

盧巧音稱不再出慘情歌

盧巧音騷後受訪，表示因感冒很多痰和喉嚨痛，要服抗生素，綵排時唱到卡住把聲，很擔心，沒有信心，又怕媽媽擔憂不敢告知，幸好表現算不錯，已盡力。她談到只演出一場，因久未開騷不知大家反應，不敢太冒險，現在重拾信心，希望有機會再開騷，之後到馬來西亞和澳洲巡唱。

盧巧音稱創作新歌隨緣，靈感到才寫，不再出慘情歌，想輕鬆講生活和心靈為主，現在大家生活好壓迫。是否對開到騷很感觸？她說：「都緊張，有啲嘢要好小心，想歌迷接收到怎樣面對挫折的信息，盡量做好自己想做嘅嘢，正能量一點……明就明啦！開到騷好感恩。」

盧巧音稱看不到老公在台下派心示愛，冧爆笑對方是「傻瓜」。夫妻剛度過結婚12周年，她笑言沒想過婚姻可維持這麼久，維持一段婚姻確有難度，承認老公較辛苦，最初結婚時大家都「有啲撠」，常鬧交，之後互相調節好好多。撞正舊愛謝霆鋒開騷，盧巧音稱忙於籌備自己演唱會，沒心情理其他事，未有刻意恭賀對方，反而收到謝霆鋒送的花籃感意外，她笑稱謝霆鋒相隔25年才開騷比她更勁，「上次他開騷在紅館，真的時光飛逝，總之大家開心就好！」

記者：林祖傑