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娛樂

容祖兒稱蔡卓妍石恆聰已復合 （G）I-DLE成員Minnie馬場表演曬廣東話

【明報專訊】容祖兒與韓國女團（G）I-DLE泰國成員Minnie昨日現身沙田馬場，擔任活動開幕表演嘉賓，Minnie打頭陣出場，以廣東話打招呼：「大家好，我是（G）I-DLE成員Minnie！」又以英語表示今次來港演出感榮幸和興奮，一口氣跳唱3首快歌，炒熱氣氛。壓軸演出的容祖兒坐花車由樂隊引領出場，勁歌熱舞掀高潮。好姊妹蔡卓妍傳與「百億麻將館太子爺」石恆聰復合，容祖兒漏口風說兩人多年相處模式甜蜜有默契，否則不會翻撻。

記者：鍾一虹

容祖兒與Minnie表演完見面合照愉快傾談，齊向鏡頭派心心。容祖兒表示去年欣賞（G）I-DLE演唱會，有到後台合照，很開心跟Minnie同場演出，希望下次（G）I-DLE能全員來港合作。日前她與好姊妹蔡卓妍（阿Sa）欣賞師兄謝霆鋒演唱會，有傳蔡卓妍與石恆聰復合，容祖兒說：「我有聽聞，沒親眼目睹，希望她開心幸福。（你冇問佢？）我唔八，如果佢想講，自然會講。」她不小心爆響口說：「他們之間多年相處模式，不單止甜蜜，而且很有默契，否則都不會翻撻，希望他們好好一齊生活。」

容祖兒密謀明年啟德開騷

容祖兒稱全公司總動員看謝霆鋒演唱會，大家非常開心，對香港人來說也是開心事，大讚謝霆鋒籌備個唱很從容，「沒見過他有任何緊張，情緒和態度好值得我學習。很多人讚他好靚仔、冇變過，我覺得他變了，變得更靚仔和有味道」。

有否機會與謝霆鋒一齊開騷？容祖兒稱有難度：「佢25年先開一次騷，要再等下一個25年，有點難。」她趁睇騷順道取經，密謀明年在啟德主場館開騷，相信到時音響和各方面會更成熟，也希望附近交通配套更方便，她笑言：「場館地方大，最好裝個好似迴轉壽司的滑行道，慳腳骨力。」

Minnie首踏港馬場 期待看賽事

Minnie換上性感連身裙接受司儀訪問，透露首次踏足香港馬場，心情很激動，期待觀看賽事，開心見到很多粉絲一早到場支持，非常享受演出。Minnie去年在（G）I-DLE演唱會翻唱容祖兒《我的驕傲》，表示：「我好鍾意她首歌，好榮幸跟她同場。」Minnie很喜歡吃港式點心，早餐食了最愛的叉燒包，希望到主題樂園玩。此行見不少粉絲接機，期待不久將來多來港見大家，預告下月推出新專輯，請大家密切留意。

王敏奕自認無橫財運兼數學白癡

同場還有王敏奕和方力申，首次踏足馬場的王敏奕稱寓工作於娛樂，會下注測試運氣。她笑說：「聽老爺（曾志偉）講下注不用太多錢，不過我冇乜橫財運，又是數學白癡，差到嚇親老公（曾國祥），老公數口跟我不相伯仲，唯有努力工作和儲錢，好彩我們屬於應花則花類型，開心好重要，不追求奢華物質。」

新婚方力申表示自覺婚前婚後性格分別好大，「現在要學識點做人、做好老公，要更有擔當和責任，大家互相遷就和體諒，整個人變得成熟」。他與太太葉萱（Maple）及父母同住，慶幸暫時未有婆媳糾紛問題，「我爸媽愛惜她多過我，有日Maple出門前向爸爸講bye bye，父親露出好燦爛笑容，近10幾年都冇見過，我會記一世。相信生小朋友又是另一難關，我拭目以待」。

方力申爆太太家用經濟實惠

方力申早前在廣州開騷，太太未有同行，是否有好消息宣布？方力申否認：「她不舒服，身體比較弱，大家不要心急。」方力申自爆婚後出兩份家用，分別給媽媽和太太，笑言太太要求的家用經濟實惠，「我聽她開價，即畀冇問題，相信這一年都不會加價住，最好一世都是這個價，她仲未知通脹。」

相關字詞﹕王敏奕 方力申太太葉萱（Maple） 韓國女團(G)I-DLE成員MINNIE 容祖兒

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