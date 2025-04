【娛樂場】YEAHS少爺占何兆基 首出專輯兼開騷

【明報專訊】少爺占(甄子康)有多重身分,是商台叱咤903的DJ亦是節目監製,是組合3P、野仔、ILUB成員外,2023年他跟樂隊野仔成員何兆基(Chris)組成YEAHS,同年在九展舉行《When We Were Wild Live0》音樂會。YEAHS相隔兩年有新搞作,將推出首張專輯《大致上完美》,收錄兩年來製作的10首歌曲,並於6月舉行兩場《YEAHS Near Perfection Concert 2025》。