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娛樂

《聲秀》參賽者面試 「翻版陳瀅」搶鏡 胡鴻鈞任評判兼導師 自認溫柔不鬧人

【明報專訊】無綫全新歌唱比賽節目《聲秀》吸引逾200人參加，海選面試分四場，當中15名參賽者昨午接受評審譚耀文、劉浩龍、吳浩康、胡鴻鈞、郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁面試，年紀最小16歲來自馬來西亞的陳潔怡，亦有28歲精神科醫生潘致毅，24歲「翻版姜濤」江陽及22歲「翻版陳瀅」柯雨霏成功搶鏡。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

港人江陽於北京大學讀書，曾參加央視《星光大道》獲得周冠軍及季冠軍，也是年度總決賽參賽選手，今次轉戰香港因尋求刺激，「之前參與內地綜藝晚會表演，無綫有直播，見自己出現無綫覺得很刺激，想再來一次。（跟姜濤撞樣？）很多人話我似他，但我就是自己。（可有信心入圍？）對自己有信心」。

江陽撞樣姜濤 曾參加《星光大道》

柯雨霏獲讚歌聲悅耳，懂用眼神與評審交流。她曾在多個學界歌唱比賽贏得冠軍，希望找到更大舞台發揮。她正讀大學及等待考試，想做歌手。她說常有人說她似陳瀅，但她不覺得似。陳潔怡表現獲好評，她稱6歲學唱歌，曾參加馬來西亞及內地歌唱比賽，希望來港體驗，媽媽陪她來比賽，學校也允許，有信心入圍。潘致毅在政府醫院工作，一直喜歡唱歌，希望30歲前參加比賽圓夢，不想將來後悔。他從《超級巨聲2》開始留意胡鴻鈞，很開心見到對方。無綫合約藝員張景堯16歲赴英國修讀音樂系，亦有學跳舞，今次揀選跳唱林峯快歌《Let's Get Wet》，不敢講佔優勢，「我都緊張，而且個台比較細，得一次機會，要好好把握」。

無綫藝員張景堯參賽不覺佔優勢

胡鴻鈞稱有很多年輕參賽者，期待看他們表演。他首度任評判和導師抱學習心態，建議參賽者保持平常心，好好享受舞台，覺得參賽者的歌聲重要過樣貌，最緊要歌聲令他覺得舒服。他笑言如有參賽者揀他的歌，一定要唱出個人風格才會加分，但不會鬧人，會做溫柔和暖男系導師，分享和交流音樂。提到緋聞女友蔡思貝參演周星馳新片《女足》，他說：「替她開心，知她想向電影界發展，套戲好適合她，她是運動型女生，希望她有好發揮。」他最近忙中港兩邊工作，少跟蔡思貝聯絡。蔡思貝有否投訴？他稱每個朋友都有投訴，連自己的生日飯都未有機會約，會盡快約食飯。

吳浩康見有16歲參賽者，憶起自己參加華星新秀歌唱比賽都是16歲，「該女生唱得不錯，仲有無綫訓練班出身的男仔，在細小舞台跳唱都能投入，我好欣賞」。

吳浩康讚舊愛鍾舒漫性格似天使

提到舊愛鍾舒漫也是節目導師？吳浩康不覺尷尬，「大家有不同人生階段，之前節目組找我做導師時，我說不介意跟她同場，相信合作沒有火藥味，她性格似天使。（太太知道你們同場？）我會跟太太講，她應該不會放在心」。

相關字詞﹕吳浩康 胡鴻鈞 聲秀

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