現身啟德主場館撐謝霆鋒 王菲聞定情歌《玉蝴蝶》冧爆起舞

謝霆鋒前晚舉行第二場演唱會，繼續有大批圈中人捧場，除陳奕迅與太太徐濠縈及女兒，李克勤與太太盧淑儀，還有張家輝、炎明熹、蘇永康、劉浩龍、周慧敏、胡定欣、魏浚笙、周秀娜及伍允龍等，眾人全程跟唱，當霆鋒唱《潛龍勿用》及《因為愛所以愛》時，他們更站起跳舞，揮動手燈支持。

做出蝴蝶飛舞動作笑容滿面

王菲穿黑色上衣配牛仔褲現身成為焦點，她在包廂低調支持男友，雖刻意保持低調，但當霆鋒唱《玉蝴蝶》時，王菲被粉絲捕捉到隨節奏起舞哼唱，做出蝴蝶飛舞動作，又在快歌環節與全場觀眾一同站立熱舞，笑容滿面，幸福氛圍感染全場。有歌迷激動說：「天后終於不再『神隱』，這就是愛情最美的模樣！」王菲與霆鋒爆出世紀復合逾10年，雖一直愛得低調，但不時被捕獲放閃。霆鋒名曲《玉蝴蝶》被指是他與王菲的定情歌，當年霆鋒創作此歌時正與王菲熱戀，有次他路經花店被名叫「玉蝴蝶」的植物吸引，覺得好美，向填詞人林夕提到此事，有指林夕覺得「菲」字像蝴蝶起舞的樣子，便寫了《玉蝴蝶》。

霆鋒籲世界各地表演者來港開騷

霆鋒火力全開，唱到最後一曲時，霆鋒感性剖白說：「多謝所有來自世界各地的樂迷們，同時想呼籲給全世界各地的表演者聽，你哋快些來啟德開演唱會啦！呢度真係有無限個可能！」

調整音效設備 山頂觀眾讚音響好

首場有觀眾反映現場音效不佳，主辦方得知後核查，演唱會總監馮貽柏說︰「啟德主場館首次舉辦超過4萬人演唱會，環境挑戰極大，部分區域的音響覆蓋受現場環境因素影響，我們需要時間核查，是否未能達到最佳效果。多謝大家反映的寶貴意見，我們已第一時間調整設備及分區聲效測試，希望接下來的演出每日進步，做到最佳效果。」主辦方前晚派人到演唱會山頂位及每層不同角落測試音效，受查詢的觀眾均稱音響好。

娛樂組

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