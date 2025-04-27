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娛樂

林盛斌稱《女神配對》男士有醫生律師 李芷晴最揀擇 葉蒨文愛矇豬眼

【明報專訊】吳若希、林盛斌（Bob）、葉蒨文、李芷晴、羅毓儀、林正峰等前晚錄影無綫綜藝節目《大師兄Thank You Very Much感謝祭》，「大師兄」錢嘉樂宣布暑假推出4集特別版，會衝出電視城到戶外錄影。Bob與羅毓儀玩夾麵包遊戲時，後者被Bob正面撞，變成吻面被嚇呆，眾人群起拍打Bob，最後他們玩到第5次才夾到。

李芷晴當正揀老公

Bob透露戀愛真人騷《女神配對計劃》15名被選中配對的男士中，有醫生、律師、牙醫，銀行家及分析師等，亦暗示有藝人，拍攝求愛過程非常認真又夠膽色。哪個「女神」最受歡迎？葉蒨文搶答：「係Bob，因他是金牌媒人，就算節目配對不成功，之後可請他做介紹人。」Bob曾想介紹朋友參加，但他們害怕出鏡最終放棄；他覺得「女神」中李芷晴最揀擇。李芷晴解釋用揀老公做準則，要求才特別高，「首選要高過我，年紀比我大及有感覺」。Bob以為葉蒨文專揀有錢人，原來她最鍾意「矇豬眼」，如韓星Rain類型。葉蒨文笑說眼睛不需要闊，但眼界要闊，希望對方有志向和上進心。

吳若希想開班教御夫

吳若希主持節目《奇情谷》收視不錯及引起熱話，好想節目延續下去，但公司已安排梁思浩新一輯《直播靈接觸》緊接播出，暫未能添食。她透露繼AV女優爆料後，將訪問婚姻介紹所負責人，談傳聞中「天王嫂訓練營」。她說傳聞原來是真，香港有「貴婦訓練班」，她好想參加提升自己，笑言自己可開「御夫班」。

林正峰打三份工養家

30歲林正峰被指為生計兼職，又食平價米線充飢。他身形瘦削，直認當藝人外，還有兩份副業，是社工和替人補習，每天睡眠6小時，加上有健身，才消瘦得快。他稱小時候家人曾領綜援，不諱言有經濟壓力，需要打三份工，「本身開支不大，但很想多掙錢養家，家姐有一齊分擔，媽媽身體不好要多照顧。藝人比較被動，其他工作則可以主動爭取」。至於食米線充飢，因他對食物要求不高，平日主要吃快餐和車仔麵，慳得就慳。單身的他更不敢拍拖，「拍拖要去街花錢，又要送禮物，未有能力給別人幸福，怕連累對方，想儲到錢後才想」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕大師兄Thank You Very Much感謝祭 林正峰 羅毓儀 李芷晴 葉蒨文 林盛斌（Bob） 吳若希

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