6000粉絲提早為偶像慶生 姜濤獲贈私家咪 承諾唱好每首歌

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

後援會昨日提早為姜濤搞慶生活動，分成不同環節，歌迷首先在西九文化藝術公園的幾個不同位置打卡，不少粉絲排隊拍照留念。其中擺放近10米高的姜濤造型吹氣大公仔，亦有歌迷以特別造型到場打卡。生日派對下午在竹翠公園舉行，現場坐滿約6000姜糖，舞台T字形設計，商台前DJ麻利擔任司儀。約4時20分，兩個人形公仔小姜姜和小濤濤上台打招呼，粉絲齊玩人浪做熱身，各人並排練齊舉起紙卡砌成姜濤圖片和生日快樂字句，象徵姜糖的團結和齊心。

粉絲舉紙卡砌出姜濤

15分鐘後生日會開始，台灣排舞師大目打頭陣出場，率領舞蹈員演繹姜濤跳唱作品《白果》和《Every Single Time》。大目笑稱獲邀來港出席姜濤生日會，估不到現場人數像去聽演唱會一樣。他又爆姜濤最喜歡三更半夜致電給他求救，說要趕排舞拍MV。之後姜濤穿黑色套裝配鑽石心口針出場，他用國語跟大目與舞蹈員打招呼，還技癢主動要求跟他們跳唱一小段《白果》。他說很久沒跳這舞，希望大家不要取笑，跳完大合照留念。姜濤說：「希望大家今（昨）日玩得開心，每次自己生日，都帶歡樂給大家。」

全場大合唱生日歌

生日會設遊戲環節，被抽中的粉絲上台近距離跟偶像做動作，考驗默契。另一遊戲是台下粉絲即時鬥快打電話，最快接通便可與偶像對話，首個打通電話的粉絲巧合與偶像同月同日出生，甚有緣。之後大會推出有「26」數字的多層生日蛋糕，全場大合唱生日歌，姜濤又走向不同位置蹲下與姜糖合照。他切蛋糕前忽然唏噓說：「唉，又老一歲，以後是00後的世界。」見台下眾人高舉紙牌砌出他的圖片及生日快樂字句，加上有航拍機播出畫面，姜濤驚喜大讚好勁。他怕大家手攰，勸不用舉牌太耐，又獲贈一支紅色咪高峰，顯得愛不釋手，「出道咁多年終於有私家咪，以後我會用這支咪唱歌，紅色都幾好，我鍾意。以後歌唱方面，我會努力增進，將歌唱得更好，由基礎做起，相信這支咪會幫我唱好每首歌」。

平日說話不多的姜濤，自稱沒預先準備講太多，只是有感而發，「今（昨）日好開心，出道8年，時間過得好快。入行見識和經歷好多不同的事情，仍在學習處理問題，當然有些未處理得好好。如果你的身邊人講『吓！你鍾意姜濤！』我會講對不住大家。以後我要做得更好，但你們也要照顧好自己身體，因最重要是你自己，不要辛苦為別人去做什麼，最好要將自己擺在首位」。

稱出道8年 仍學習處理問題

生日會尾聲，姜濤唱王力宏《一首簡單的歌》，形容歌詞正表達他心聲。唱畢他繼續到不同位置與台下粉絲影大合照，其間姜糖合唱《蒙著嘴說愛你》。姜濤落台前再感謝粉絲：「祝大家生活愉快，我會做好自己的事。」說罷離開舞台，全程現身約45分鐘。

晚上無人機匯演兼放煙火

晚上無人機表演由原本8時提前至7時30分，在西九上空上演12分鐘無人機匯演，姜糖帶備燈牌坐在草地欣賞，雖有輕微雨粉和薄霧，但匯演未受影響，近千架無人機砌出「Q版姜濤公仔」、「中英文名字」等多款彩色圖案畫面，現場播出姜濤串燒歌配合，粉絲一齊和唱，間中嘩聲四起。最後砌出「姜濤香港後援會」，全場歡呼拍手。緊接是10分鐘海上煙火表演，多款色彩繽紛煙花連環爆發，最特別是砌出姜濤英文名簡稱「KT」，配合幻彩變色效果。

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