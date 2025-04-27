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娛樂

【開箱】《離婚保險》 題材欠共鳴推低收視

【明報專訊】《殺人者的購物中心》李棟旭、《惡緣》李光洙、《淚之女王》李主儐及《Island》李多熙合演韓國有線頻道tvN劇集《離婚保險》，講述保險從業員開發全新產品「離婚保險」的故事，上月31日首播收視錄得3.2%，其後不斷下滑，上周二（22日）播出第8集已跌至1%，不但是全劇最低位，也是tvN今年同檔劇集如《那家伙是黑炎龍》及《元敬》最差成績。歸根究柢，《離婚保險》並非探討離婚夫妻的問題，反而主張不要離婚，甚至鼓勵年輕人結婚或再婚，難以引起觀眾共鳴，成為收視最大「死因」。香港觀眾可透過影視串流平台Prime Video收看。

離婚「達人」構思新產品

《離婚保險》講述保險公司精算師盧基準（李棟旭飾）因為3度離婚的經歷，想到開發革命性的新產品「離婚保險」，召集同事組成工作小組，包括風險評估員安全萬（李光洙飾）、保險審查員姜涵德（李主儐飾）、金融數學家全娜萊（李多熙飾）及保險損害查核員趙娥瑩（秋昭貞飾）。5人在保險產品開發組組長羅大福（金元海飾）領導下，需在限期內完成30份保單，並且零索償才算成功。

《離婚保險》顧名思義，講述保險公司職員開發同名產品，只要夫妻離婚，可獲相應賠償。新晉編劇李泰允對此題材做足準備工夫，產品內容合情合理，提出離婚保險的必要性，皆因夫妻分手，無論身心抑或金錢都有損失，例如住屋及生活開支等。有關產品可由準夫妻購買，雙方父母亦然，因為子女離婚，父母同樣受害。再者，保單列明投保夫婦並非其中一方出軌導致離婚，便可獲得賠償。

劇集中段變愛情喜劇

劇集前4集主要交代盧基準與團隊開發保險的過程，順道帶出組員的故事，他們都曾離婚或出現婚姻危機，例如盧基俊有才亦有財，卻經歷3段失敗婚姻，第一次是夫妻的人生觀不同，全娜萊是他的首任前妻，意志堅定且充滿自信，婚後堅持擁有個人空間及生活，最終因欠缺夫妻生活而分開；第2次離婚是彼此世界觀不同，其妻（趙寶兒飾）想出家做僧人。劇集尚未公開第3任前妻是誰，僅透露二人因人生觀各異而分手。

劇集中段講到盧基準帶領團隊簽下多份離婚保險，為了達至零索償目標，開始執行防止受保人離婚的行動，例如幫忙解決夫妻難題。劇集轉向辦公室愛情喜劇格局，盧基準與姜涵德、安全萬與全娜萊，加上無意結婚的趙娥瑩被迫相親，遇上充滿魅力的富二代朴雄植（劉鉉洙飾），湊成3對情侶的故事。

韓國離婚率相對較高

根據韓國統計局資料顯示，當地人的離婚數字在2003年達到高峰，一年錄得16.6萬宗，近年則維持在9萬宗左右，主要原因是結婚人數減少，去年低見22.2萬宗，相比之下，離婚率其實不算低。《離婚保險》提到主角極力阻止投保人離婚，加上3對辦公室男女的愛情故事，更似鼓勵年輕人拍拖和結婚。然而韓國結婚率向來低迷，正當年輕人對婚姻不感興趣時，劇集似與主流思想背道而馳。再者，有網民認為韓國人對保險公司索償程序繁複、賠償需時過長等感不滿，《離婚保險》談到員工設法阻止投保人索償，正好刺中觀眾痛處，難怪收視低迷。

不過，劇中主角演技值得一看，尤其是李棟旭與李光洙經常吵架，相當惹笑；李光洙與李多熙扮演情侶，造型亦算合襯，反觀李棟旭與李主儐略欠火花，女方首次擔正女主角，或許自信不足，演技不夠「放」。《離婚保險》全劇共分12集，且看尾段收視能否力挽狂瀾。

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